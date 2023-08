Lo que no se vio: figura de Alemania alucinó con Manuela Vanegas, heroína de la Selección Colombia Femenina

“Somos potencia mundial”

Manuela Vanegas confesó que le gusta aportar constantemente en el ataque, una cualidad que también ha demostrado en su carrera en Europa, donde en su última temporada registró tres goles. “Soy defensa, pero he comentado muchas veces que me gusta sumarme a la ofensiva, me gusta el balón. Feliz por este triunfo, Alemania es potencia mundial, es una realidad, pero Colombia ha dado pasos gigantes, Colombia es potencia mundial” , afirmó con orgullo.

Sobre su gol en una de las últimas jugadas del encuentro, Manuela dijo: “Es una jugada preparada. Con Leicy habló mucho de que me gusta que cobre para sacar el balón de la zona de Alemania. Tenía la convicción que me iba a quedar una y las oportunidades hay que aprovecharlas. Solo recuero que me levanto, golpeo el balón y veo que entra abajo. No me la creía, lloré, fue impresionante. Me imagino la alegría de toda Colombia que me envió la energía para marcar este gol”.