Los Dodgers tiemblan en la recta final: este error imperdonable podría costarles la División

Los Ángeles Dodgers atraviesan un momento decisivo en la recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas. Con un récord de 71 victorias y 54 derrotas para un promedio de .568, los angelinos se mantienen líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

Sin embargo, la diferencia con sus principales perseguidores, los San Diego Padres, es mínima, puesto que estos registran 69 triunfos y 56 caídas con promedio de .552.

La situación es crítica y el margen de error casi inexistente. Aunque recientemente los Dodgers barrieron en su serie a los Padres, no pueden confiarse ni conceder ventajas, debido a que del viernes 22 al domingo 24 de agosto se enfrentarán nuevamente en una serie de tres juegos que podría definir el rumbo de la división.

Antes de esa cita crucial, el equipo debía superar a los Colorado Rockies. La serie inició el pasado lunes, 18 de agosto, en el cual cayeron por 4 carreras a 3, un resultado inesperado que encendió las alarmas.

Las críticas se centraron especialmente en el jardinero dominicano Teoscar Hernández, señalado por cometer un error clave en el momento más apretado del partido.

Los Dodgers están en el punto crítico de la temporada regular. | Foto: Getty Images

Con el marcador empatado, un batazo al jardín derecho parecía estar controlado por Hernández. La pelota iba directo a su guante, pero rebotó y cayó al césped, permitiendo que un corredor quedara en posición de anotar. Su equipo no desaprovechó la oportunidad y produjo la carrera que terminó sentenciando la derrota angelina.

Las críticas hacia Hernández fueron implacables, con fanáticos asegurando que “será imposible repetir un título de Serie Mundial con él en el diamante”. La frustración también alcanzó al cuerpo técnico. El mánager Dave Roberts no ocultó su malestar y señaló que “hay que mejorar”, en declaraciones recogidas por Marca.

Shohei Ohtani, la gran estrella del equipo, tampoco pudo disimular su disgusto. Aunque no se refirió directamente al error, sus gestos en el dugout evidenciaron la tensión que generó la jugada en todo el plantel. El ánimo colectivo se resintió, justo en el momento más importante de la temporada.

La serie continuará el martes 19 de agosto en el Coors Field de Denver, donde los Rockies, a pesar de ser el peor equipo de la MLB en cuanto a rendimiento, buscarán seguir amargando la lucha de los Dodgers por asegurar su liderato. Para los angelinos, cada encuentro cuenta, y un tropiezo más podría abrirle la puerta a los Padres para dar el gran golpe en la división.