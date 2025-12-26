Los dos jugadores que salen de Atlético Nacional y están muy cerca de firmar con Santa Fe

Plena Navidad y año nuevo son días de movimientos en varios clubes del fútbol colombiano y uno de ellos es Atlético Nacional, que está en carrera por confeccionar su nómina modelo 2026 de la mejor forma posible y que siempre atrae la atención de sus propios hinchas y rivales. El afán aumenta luego de un 2025 sin títulos y sin cupo a la Copa Libertadores.

En Atlético Nacional existen varios nombres de altas y bajas. Nos enfocamos en las salidas del equipo y una de ellas que se confirmó en días pasados fue la desvinculación del atacante Facundo Batista que seguirá su carrera en Peñarol de Uruguay. Es confirmado que el ecuatoriano Billy Arce tampoco continuará en el ‘Verdolaga’.

La zona de laterales podría presentar alteraciones en los nombres. Se conoció que Andrés Román tendría una oferta de Nacional de Uruguay y Camilo Cándido aún es una incógnita y por eso comenzó a sonar desde argentina el veterano Milton Casco. Andrés Sarmiento, un extremo que finalizó de gran forma el 2025 pero que se recupera de una lesión, seguiría para la temporada 2026.

Siguiendo por esa línea, hay otros dos jugadores que saldrán de Atlético Nacional para la temporada 2026. Uno de ellos, que se confirmó mientras avanzaban los cuadrangulares, es el lateral Joan Castro, quien sale del club verde donde era suplente y su futuro estaría en la ciudad de Bogotá.

Salen de Nacional y se acercan a Santa Fe

Joan Castro agiliza en la capital de Colombia su nueva vinculación. En un principio se creía que Santa Fe lo iba a confirmar, luego apareció Inter de Bogotá (antes La Equidad) y comenzó a mostrar interés por retenerlo en la nómina principal teniendo en cuenta que es el dueño de sus derechos deportivos.

“A el lo operaron el día de ayer (24 de diciembre), entra en una fase de recuperación y el técnico (Pablo Reppeto) tendrá que evaluar todo eso. Esperemos porque no sabemos que evolución vaya a tener y nosotros tenemos que estar pensando en el 2026″, dijo el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en Win Sports, sobre Joan Castro.

El otro futbolista que sale de Nacional es Kilian Toscano, un canterano verdolaga que no ha podido cumplir con las expectativas y suma pocos minutos en 2025. El club verde mantendría a Elkin Rivero y Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano y Mateus Uribe completarían el grupo por el mediocampo.

Santa Fe ha mostrado interés por este joven volante central y varias fuentes aseguran que sería cuestión de tiempo para que firme como futbolista rojo y se una al grupo de Daniel Torres, Yilmar Velásquez y Jhojan Torres.