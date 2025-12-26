Deportes

Los dos jugadores que salen de Atlético Nacional y están muy cerca de firmar con Santa Fe

Atlético Nacional se mueve en el mercado de pases del fútbol colombiano y dos jugadores salen del club y firmarían con Santa Fe.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

27 de diciembre de 2025, 1:37 a. m.
Jugadores de Atlético Nacional en una tanda de penaltis contra el Bucaramanga.
Jugadores de Atlético Nacional en una tanda de penaltis contra el Bucaramanga. Foto: Colprensa

Plena Navidad y año nuevo son días de movimientos en varios clubes del fútbol colombiano y uno de ellos es Atlético Nacional, que está en carrera por confeccionar su nómina modelo 2026 de la mejor forma posible y que siempre atrae la atención de sus propios hinchas y rivales. El afán aumenta luego de un 2025 sin títulos y sin cupo a la Copa Libertadores.

En Atlético Nacional existen varios nombres de altas y bajas. Nos enfocamos en las salidas del equipo y una de ellas que se confirmó en días pasados fue la desvinculación del atacante Facundo Batista que seguirá su carrera en Peñarol de Uruguay. Es confirmado que el ecuatoriano Billy Arce tampoco continuará en el ‘Verdolaga’.

La zona de laterales podría presentar alteraciones en los nombres. Se conoció que Andrés Román tendría una oferta de Nacional de Uruguay y Camilo Cándido aún es una incógnita y por eso comenzó a sonar desde argentina el veterano Milton Casco. Andrés Sarmiento, un extremo que finalizó de gran forma el 2025 pero que se recupera de una lesión, seguiría para la temporada 2026.

Siguiendo por esa línea, hay otros dos jugadores que saldrán de Atlético Nacional para la temporada 2026. Uno de ellos, que se confirmó mientras avanzaban los cuadrangulares, es el lateral Joan Castro, quien sale del club verde donde era suplente y su futuro estaría en la ciudad de Bogotá.

Deportes

River Plate ofertó 1.5 millones de dólares por un colombiano, pero su club los rechazó: “Insuficiente”

Deportes

Así fue el homenaje a Travis Kelce, en su última noche en el Arrowhead Stadium como jugador de Kansas City Chiefs en 2025

Deportes

El hijo de Miguel Ángel Russo que Millonarios no pudo cerrar y seguirá su carrera en Argentina

Deportes

São Paulo tendría competencia por James Rodríguez: salvavidas para el crack de la Selección Colombia

Deportes

La portada en Argentina que confirma a Marino Hinestroza en Boca Juniors: “Es colombiano, todo un personaje”

Deportes

Traspié de Marruecos en la Copa África y ya no habrá puntaje perfecto: Así queda el grupo A con Malí y Zambia

Deportes

La tabla en Premier League tras el Manchester United vs. Newcastle en el Boxing Day: presión para Liverpool

Deportes

Pablo Repetto asoma con lista de refuerzos en mano: revelan pedido que le hizo a Santa Fe

Deportes

La tabla del grupo B de la Liga Betplay tras Bucaramanga vs. Fortaleza: presión para Santa Fe y el Tolima sonríe

Deportes

Tabla del grupo B en Liga BetPlay tiene nuevo líder tras el Santa Fe vs. Tolima: Bucaramanga, atento

Salen de Nacional y se acercan a Santa Fe

Joan Castro agiliza en la capital de Colombia su nueva vinculación. En un principio se creía que Santa Fe lo iba a confirmar, luego apareció Inter de Bogotá (antes La Equidad) y comenzó a mostrar interés por retenerlo en la nómina principal teniendo en cuenta que es el dueño de sus derechos deportivos.

Joan Castro lo ganó todo, en Colombia, con Atlético Nacional.
Joan Castro lo ganó todo, en Colombia, con Atlético Nacional. Foto: Instagram - @joancastrodinas

“A el lo operaron el día de ayer (24 de diciembre), entra en una fase de recuperación y el técnico (Pablo Reppeto) tendrá que evaluar todo eso. Esperemos porque no sabemos que evolución vaya a tener y nosotros tenemos que estar pensando en el 2026″, dijo el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en Win Sports, sobre Joan Castro.

El otro futbolista que sale de Nacional es Kilian Toscano, un canterano verdolaga que no ha podido cumplir con las expectativas y suma pocos minutos en 2025. El club verde mantendría a Elkin Rivero y Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano y Mateus Uribe completarían el grupo por el mediocampo.

Pantallazo X: @PSierraR
Pantallazo X: @PSierraR Foto: Pantallazo X: @PSierraR

Santa Fe ha mostrado interés por este joven volante central y varias fuentes aseguran que sería cuestión de tiempo para que firme como futbolista rojo y se una al grupo de Daniel Torres, Yilmar Velásquez y Jhojan Torres.

Mas de Deportes

Jugadores de Atlético Nacional en una tanda de penaltis contra el Bucaramanga.

Los dos jugadores que salen de Atlético Nacional y están muy cerca de firmar con Santa Fe

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate.

River Plate ofertó 1.5 millones de dólares por un colombiano, pero su club los rechazó: “Insuficiente”

Travis Kelce en el partido de Navidad 2025

Así fue el homenaje a Travis Kelce, en su última noche en el Arrowhead Stadium como jugador de Kansas City Chiefs en 2025

Tigre vs. Racing.

El hijo de Miguel Ángel Russo que Millonarios no pudo cerrar y seguirá su carrera en Argentina

James Rodríguez, el crack de la Selección Colombia que busca equipo para el Mundial 2026.

São Paulo tendría competencia por James Rodríguez: salvavidas para el crack de la Selección Colombia

Bogotá. Marzo 04 de 2025. Fortaleza CEIF enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 7, en el estadio Nemesio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).

La portada en Argentina que confirma a Marino Hinestroza en Boca Juniors: “Es colombiano, todo un personaje”

Marruecos vs. Malí.

Traspié de Marruecos en la Copa África y ya no habrá puntaje perfecto: Así queda el grupo A con Malí y Zambia

La tabla en Premier League se mueve tras el Manchester United vs. Newcastle en Boxing Day.

La tabla en Premier League tras el Manchester United vs. Newcastle en el Boxing Day: presión para Liverpool

Luis Fernando Muriel pretende seguir su carrera en Colombia. Junior y Nacional sus posibles destinos

Revelan estado real del negocio entre Luis Muriel y Junior: en Barranquilla sacan todo a la luz

Millonarios sacaría más de cinco jugadores del plantel para 2026

Sale listado de jugadores de los que se quiere liberar Millonarios para 2026: más de cinco

Noticias Destacadas