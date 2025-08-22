Los impresionantes salarios de los atletas a nivel mundial, ¿algún colombiano se encuentra en los primeros lugares del ranking?

El mercado deportivo a nivel mundial mueve importantes sumas de dinero en los salarios de los atletas del mundo, quienes ratifican su poder y el éxito que generan en los diferentes mercados a los cuales pertenecen.

Por medio de una investigación, el Diario la República publicó los deportistas con los salarios más altos del 2025. Dentro de estos se encuentran atletas de diversas disciplinas, que son reconocidos a nivel mundial por sus éxitos deportivos.

En primer lugar, se encuentra Cristiano Ronaldo, el jugador portugués que milita en Arabia Saudita, cuenta con un salario de 223 millones de All-Nassr por año, a estas cifras se le deben sumar los recaudos que obtiene por materia de publicidad y de los negocios con los que cuenta el deportista.

Cristiano Ronaldo seguirá en el fútbol de Arabia Saudita. | Foto: Tomada de las redes sociales de Cristiano Ronaldo.

En segundo lugar, se encuentra el golfista Jon Rahm, el cual logró una renovación el grupo económico que lo patrocina por una cifra superior a los 100 millones de dólares por año. Además, el atleta recibirá diversas bonificaciones por sus éxitos deportivos en los torneos en los cuales tendrá presencia en los próximos meses.

En el tercer lugar está el boxeador mexicano, Canelo Álvarez, el pugilista es una de las figuras del deporte de combate gracias a sus más recientes victorias por el campeonato mundial. Con unos ingreso de 73 millones de dólares, el atleta es uno de los que mayores ingresos tiene en la actualidad.

El centroamericano cuenta con varios negocio en su país natal y ja buscado fortalecer la presencia del deporte en las zonas más golpeadas de México.

En el cuarto lugar del ranking está Max Verstappen, el actual campeón de Fórmula 1 es el piloto con mayores ganancias de la categoría con un salario anual de 72 millones de dólares el cual recibe de la escuadra austriaca Red Bull.

El neerlandés es una de las caras visibles del automovilismo mundial, siendo el modelo de diversas marcas asociadas con el deporte motor.

El delantero le dio un nuevo giro a su carrera. | Foto: Fenerbahçe