Los ingresos angustian al América: Tulio Gómez rompe el silencio e hinchas reaccionan

Los escarlatas no ven ingresos por taquilla , y al respecto se refirió Tulio Gómez, máximo accionista americano. Por medio de su cuenta de X no se guardó nada y refutó tanto los actos de violencia como el severo castigo que vive su club.

América buscó una solución, pero no la pudo ejecutar

América sacó la venta de boletería por redes sociales, pero el plan se vino al piso rápidamente. Giovanni Cristancho, comandante de la Policía del Valle, no dio viabilidad para el desarrollo del partido porque no podía disponer de mil policías para que se encargaran de la seguridad.

“Hoy hay servicio para el partido Cali vs. Bucaramanga (viernes 14 de febrero, estadio Palmaseca) y dos servicios tan seguidos, no los puedo prestar, no tengo la planeación porque son 48 horas antes, no lo teníamos previsto, y pese a esto no puedo ser irresponsable. Tengo unos protocolos, por parte de la Policía Nacional, en los cuales este partido lo voy a tener que atender con mínimo mil unidades”, dijo Cristancho en América en la Red.