Reapareció Luis Augusto ‘El Chiqui’ García, este martes 16 de diciembre. Hoy, con 75 años, y un amplio pasado en el mundo del fútbol, parece que sigue interesado en intermediar la compra de un histórico equipo colombiano.

El propio Chiqui García habló con El Vbar Caracol y entregó detalles. Parece que están detrás del Deportivo Pereira, en medio de una crisis que vive el equipo matecaña desde hace un par de meses.

“Hemos estado ahí cerca” - Chiqui García sobre la compra

“Sinceramente, hemos estado ahí cerca, esa es la verdad. Sí hemos tenido intención, con un grupo de empresarios”, le dijo Chiqui García al medio referenciado. Por supuesto, las redes sociales se inundaron de comentarios.

Sin embargo, añadió: “No está fácil, precisamente por la deuda que tiene el club, no tanto por lo que vale, sino por la necesidad imperiosa que tiene de recibir unos dineros. Nosotros tenemos una gestión con un fondo internacional como el que compró el Cali, por ahí es el camino”.

Luis Augusto El Chiqui García en uno de sus pasos como entrenador de Millonarios. Foto: Colprensa.

Cabe recordar que Pereira sufrió bastante en este 2025-ll. La institución no cumplió con el pago de sus futbolistas, cuerpo técnico y en general a los trabajadores. En consecuencia, muchos futbolistas se fueron de la institución, al igual que el estratega Rafael Dudamel, y la sub-20 se tuvo que hacer cargo.

Luis Augusto Chiqui García y su trayectoria en el fútbol

Millonarios, Quindío, Medellín, América, y varios equipos más lo tuvieron como entrenador en el FPC. Además, supo dirigir a la Selección Colombia y también tuvo paso por el fútbol internacional, concretamente en Costa Rica, Perú y Ecuador.

Supo ser campeón de Colombia en múltiples ocasiones. Bicampeón con Millonarios en 1987 y 1988, ganador con América en 1997 y con Deportes Tolima en 2003.

¿Qué pasa con la venta del Deportivo Pereira?

El 26 de noviembre de 2025, Deportivo Pereira publicó un comunicado oficial en sus redes sociales. Allí reveló que la nueva empresa propietaria del club sería Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. Sin embargo, luego de ello no se supo más del tema y sigue siendo una incógnita.