Luis Díaz es el centro de atención en Alemania: protagonizó evento y se alista para la pretemporada

Previo al inicio oficial de las competencias, el Bayern Múnich presentó la indumentaria de visitante que utilizará durante la siguiente temporada en el fútbol europeo.

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El atacante colombiano Luis Díaz fue elegido por la institución para participar en el lanzamiento oficial del uniforme que portará la nómina en sus partidos fuera de casa.

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La prenda deportiva presenta una base predominantemente blanca con detalles en tonos azules y rojos sobre la zona de los hombros.

El escudo del club se ubica en el costado izquierdo del pecho, mientras que el logo de la marca Adidas se posiciona en el lado derecho, acompañado por el patrocinador principal en el frente y la publicidad secundaria en la manga, en color azul.

En las imágenes difundidas por el club, el guajiro aparece junto al defensor central Jonathan Tah y a la mediocampista austriaca Sarah Zadrazil, integrante del equipo femenino.

Otros futbolistas del plantel masculino que posaron con la camiseta fueron Serge Gnabry, Harry Kane y Michael Olise, en una jornada donde también se oficializó la renovación del volante Konrad Laimer hasta 2029.

Calendario de partidos de preparación

De forma simultánea al lanzamiento de la camiseta, la directiva del club bávaro confirmó la programación de compromisos amistosos antes del arranque de la Bundesliga.

El primer encuentro se disputará el sábado 25 de julio frente al Wehen Wiesbaden, conjunto perteneciente a la tercera categoría del fútbol germano.

Posteriormente, el plantel se medirá ante el FC Rottach-Egern, rival habitual en los trabajos de pretemporada de la escuadra alemana, en un juego programado para el jueves 30 de julio. La gira internacional continuará el martes 4 de agosto, cuando enfrenten al Jeju United, equipo que compite en la primera división de Corea del Sur.

El tramo final de la preparación incluirá un partido frente al Aston Villa de Inglaterra el viernes 7 de agosto. El cierre de la etapa de amistosos quedó pactado para el sábado 15 de agosto ante el RB Leipzig, sirviendo como último ensayo para el grupo de futbolistas bajo la dirección técnica de Vincent Kompany.

Finalmente, el inicio de la competencia oficial para la nómina donde milita el delantero colombiano está programado para el sábado 22 de agosto. Ese día el Bayern Múnich enfrentará al Borussia Dortmund en la final de la Supercopa de Alemania, disputando el primer título de la nueva temporada futbolística.