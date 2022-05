Luis Díaz piensa en grande y quiere los cuatro títulos de esta temporada

Luego de las victorias frente al Villareal entre semana y al Newcastle por la Premier League, en los que el futbolista colombiano Luis Díaz fue protagonista, el equipo rojo continúa en carrera por el triple título: con un pie en la final de la Champions League, la final de la FA Cup frente al Chelsea y en un mano a mano por el título de la liga inglesa con el Manchester City.

Y aunque a muchos sorprendió que en tan poco tiempo el exjugador de Junior de Barranquilla, se ganara un puesto en el once titular de uno de los mejores equipos del mundo en el mundo, el futbolista guajiro no se conforma y piensa en grande con respecto a lo que se viene.

“Gracias a Dios que está corriendo todo bien, era lo que quería, venía a aportarle mi granito de arena al equipo. Se está dando bien, me están dando la confianza, tanto el cuerpo técnico como los compañeros. Desde que llegué me hicieron saber que era uno más de la familia y eso ayuda mucho. Lo que vengo haciendo es lo que me caracteriza”, dijo el futbolista colombiano a la prensa europea después del juego con Newcastle.

Lo que ratifica que Díaz se ha ganado la confianza de Jurgen Klopp, que había pedido directamente su contratación desde que el jugador estaba en el Porto de Portugal, por lo que ha tenido bastantes minutos en cancha que le han servido para demostrar su talento y convertirse en una pieza clave del Liverpool.

El jugador fue crítico con la efectividad del equipo en el partido con Newcastle y entiende que tienen que mejorar en el área rival para asegurar los partidos de una forma más rápida y luchar por todos los títulos que están disputando los “reds”.

El colombiano no se conforma con el título de la Carabao Cup que fue el primer logro que consiguió a tan solo unos días de haber llegado al equipo inglés y piensa en los objetivos pendientes, por lo que podrían hacerse un “póker” de títulos durante esta temporada, ya que el Liverpool está vivo tanto en la Liga, como en la FA Cup y en la Champions League.

“Lo más importante es la recuperación, recuperarse bien y mentalmente estar muy bien. Descansar día a día, juego tras juego, lo que se viene va a ser duro, se pueden conquistar los torneos que estamos jugando (Liga, FA Cup y Champions League). Peleamos por eso y vamos a dar todo por el todo para conseguirlo”, confirmó “Lucho” Díaz a los periodistas.

El Liverpool derrotó al Newcastle y sueña con la Premier League

A los 22 minutos de iniciado el encuentro, el equipo del colombiano Luis Díaz, que arrancó de titular y jugó todo el partido, se puso en ventaja con anotación de Naby Keita. Diez minutos más tarde, el Liverpool estuvo cerca de aumentar la ventaja en el marcador tras una buena jugada de contraataque del colombiano Díaz, que le entregó la pelota a Mané en el borde del área. Sin embargo, el senegalés remató suave a las manos del portero del Newcastle.

En la etapa complementaria Díaz estuvo presente en varias jugadas que inquietaron la zaga del equipo local. A los 73 minutos, el guajiro avanzó hacia al fondo y envió un centro a Salah que remató desviado.

El duelo de este sábado generaba expectativa. Newcastle y Liverpool son los dos equipos que más puntos han sumado en 2022 en Inglaterra. Liverpool no falló este sábado para mantenerse en la lucha con el Manchester City, que derrotó el pasado sábado 4 a 0 como visitante al Leeds, y se mantuvo como líder de la tabla de posiciones teniendo un punto de ventaja sobre el equipo de “Lucho” Díaz.