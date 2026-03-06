Luis Díaz y unas palabras de lujo tras alcanzar los 20 goles con el Bayern: mentalizado en la Selección Colombia

Ya no hay adjetivos que valgan para describir a Luis Díaz, pues todos son válidos. Se buscan en los diccionarios las mejores palabras para usar en los títulos, pero a veces resultan insuficientes. Lo de Luis Díaz es un fenómeno que aún no se ha asimilado por completo en el país y, por ahora, solo se puede disfrutar de un niño prodigio, bendecido con el talento para superar e imponer los récords de la historia del fútbol colombiano en el mundo.

Es el presente que aún no visualiza un futuro claro, pero con la firme expectativa que va rumbo a romper todos los registros que marcaron los de antaño y algunos compañeros de la Selección Colombia. Ya lo bautizan como el mejor extremo del planeta perteneciente a uno de los mejores tridentes de ataque del mundo.

Y es que sus actuaciones cada vez son mejores en Europa. La manera de resolver frente al arco rival con el Bayern Múnich no solo es trámite, sino que da muestras de su gran cualidad atlética y técnica. Por la fecha 25 de la Bundesliga, eso volvió a reflejarse en el Allianz Arena.

Luis Díaz en un partido con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

La víctima fue el Borussia Mönchengladbach, que no pudo hacerle frente al altísimo nivel del Bayern Múnich y que tuvo a Luis Díaz, otra vez, como su gran figura en el ataque. Primero, se reportó con gol para abrir el marcador (1-0) al minuto 33. Luego, lanzó la asistencia para que Konrad Laimer anotara el segundo antes de finalizar el primer tiempo.

Luis Díaz y un mensaje a Colombia

Con la felicidad por todo lo alto, Luis Díaz le mandó un mensaje a Colombia y confesó que se siente listo para ir al Mundial 2026 y hacer historia. El buen rendimiento con el Bayern también lo inspira y le permite ver de lo que es capaz en la cancha. La Tricolor le permitirá tener otro escenario top para destruir defensas.

“Me siento bien físicamente, mentalmente, en todos los aspectos. Estoy tranquilo por ese lado porque llegaré con confianza estupenda (al Mundial 2026). El técnico ha manejado el descanso, hoy por lo menos me tiró con bastante tiempo para finalizar y ya tuve una semana de descanso, hay que recuperarse bien y estar enfocados. Sé que estaré bien físicamente para el Mundial”, dijo Lucho en diálogo con ESPN.

En próximos días, Bayern enfrentará la serie de los octavos de final de Champions League contra Atalanta, en Italia, (10 de marzo), y comenzará la recta final de la Bundesliga con varios partidos claves. El técnico Vincent Kompany visualiza un trofeo en una temporada llena de goles con el colombiano Luis Díaz como eje de ataque.