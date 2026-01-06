Luis Suárez imparable de cara al Mundial 2026: golazo que lo acerca a su primer título con Sporting Lisboa

Este es otro de los jugadores que hace fila y quiere estar en el Mundial 2026. Su llegada a Sporting Lisboa fue todo un éxito y la apuesta resultó totalmente positiva para los directivos portugueses. En el afán por encontrar el reemplazo de Viktor Gyökeres, se chocaron con un inspirado delantero colombiano que anhela seguir haciendo historia con una institución grande de Portugal.

Luis Javier Suárez fue titular en el partido del Sporting Lisboa contra Guimaraes por las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal. Un duelo fundamental para el club portugués que da un gran paso en la búsqueda de un nuevo título. El atacante colombiano no tuvo que esperar mucho tiempo para abrir el marcador y encaminar el triunfo en el estadio Jose Alvalade de la capital portuguesa.

Al minuto 13, Luis Javier Suárez se hizo presente con un golazo tras excelente pase de Francisco Trincão para romper la línea defensiva del rival, el colombiano ganó la espalda de su marcador y a un toque mandó el balón al segundo palo y así celebrar el 1-0.

Luis Javier Suárez celebra el gol contra el Guimaraes. Foto: Getty Images

No solamente aumenta sus impactantes números en Portugal, sino que sus gestos técnicos para rebuscar el gol llama la atención de la prensa especializada. Suárez aprovechó el pase profundo de Trincão y captó la pelota sin control previo para hacer imposible el esfuerzo del portero rival y adjudicarse un gran remate para casi que sentenciar al Guimaraes.

Luis Suárez también apunta al 2026 como su año más goleador

El goleador que apunta al Mundial con la Selección Colombia finalizó el año 2025 como el colombiano con más goles en el mundo. En total, marcó 37 goles a lo largo de los 12 meses y le sacó 10 de ventaja a su perseguidor, Hugo Rodallega, quien se quedó con 27 tantos.

Con la etiqueta del colombiano más goleador en el año, le espera un 2026 lleno de goles en el Sporting Lisboa, donde es el atacante titular y el alma de gol. Su movilidad tiene al club soñando con títulos y al menos ya hacen méritos para estar en la final de la Copa de la Liga de Portugal.

¡GOOOL DE LUIS SUÁREZ!



El delantero colombiano convirtió el 1-0 de Sporting de Lisboa ante Vitória de Guimarães por la semifinal de la #CopaDePortugalEnDSPORTS.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/TMqSTmDBN9 — DSPORTS (@DSports) January 6, 2026

De esta manera, Luis Suárez anotó su segundo gol en el 2026 y le permite tener posibilidades de ganarse la titularidad en la Selección Colombia por delante de Jhon Córdoba. El pasado 2 de enero le dio el gol al Sporting en el empate 1-1 con Gil Vicente. Se alista para llegar más que inspirado al duelo contra el PSG, por la Champions League, el próximo 20 del mismo mes.