Macalister Silva le deja una ‘pulla’ a la hinchada de Junior: “Estamos acostumbrados a jugar con estadios llenos”

Millonarios, ya clasificado a la fase final de la Liga BetPlay, cayó ante Junior de Barranquilla por la mínima diferencia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Sin embargo, su director técnico, Alberto Gamero, afirmó que el equipo debió quedarse con los tres, y su capitán, Macalister Silva, comentó que para nada le pesaron los miles de espectadores del equipo Tiburón.

El equipo albiazul, que esta semana recibirá a América Mineiro por Copa Sudamericana en El Campín, razón por la que jugó con la suplencia, se fue abajo en el marcador muy rápido, en el minuto 21, tras un gol Luis ‘el chino’ Sandoval. Y pese a que buscó el empate en el segundo tiempo, ya con figuras como Daniel Cataño y Macalister Silva, no lo logró.

Junior de Barranquilla de 'Bolillo' Gómez, alcanzó el sexto triunfo de la temporada. - Foto: Twiiter: @JuniorClubSA

En ese contexto, Alberto Gamero brindó su opinión en conferencia de prensa, una vez finalizado el encuentro: “Junior tuvo unos contragolpes porque Millonarios sometió a Junior en su campo. Hay cosas que salen bien y hay cosas que no salen, pero hoy en nuestro plan hicimos la cosa buena y perdimos un partido que no debimos haber perdido”.

Gamero además hizo referencia al hombre de más con el que jugó desde el minuto 73, tras la expulsión Jhon Velez en el Junior de Barranquilla. Más allá de que sus dirigidos no lograron empatar, a su juicio, demostraron superioridad.

“El que no hiciéramos un gol no quiere decir que no se aprovechara el hombre de más, pero es que Junior no pasó de la mitad de cancha y lo demostramos sometiendo a Junior a hacer un bloque muy bajo. Intentamos con paredes y con centros. Cuando expulsaron a Vélez, Millonarios se fue un poco más arriba. El problema es que no tuvimos opciones claras. Junior con 10 hombres no nos superó, nosotros cuando expulsaron el jugador fuimos un poco más. Vargas y Moreno estaban jugando en mitad de la cancha”, comentó.

Por último, Gamero se refirió a la seguidilla de partidos de Millonarios esta semana. Dos por Liga BetPlay y uno por Copa Sudamericana, el del miércoles.

“Nosotros el miércoles tenemos un partido importante que queremos ganar y el jueves tenemos un partido más y luego el domingo el clásico. Hay partidos, pero queda la tranquilidad que los que juegan responden. Eso nos ayuda para tener el grupo entero, ya cada cual depende de uno, nosotros no estamos clasificados. Este torneo va a estar bravo”, expuso.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. - Foto: Dimayor

Quien acompañó a Alberto Gamero en conferencia de prensa fue Macalister Silva, quien fue preguntado por los miles de hinchas de Junior para ver el compromiso disputado este domingo. Con mucha clase, el mediocampista afirmó que sus compañeros salen a ganar a cualquier cancha y que ver las gradas llenas, más allá de que sea de fanáticos de clubes rivales, los impulsa.

Las declaraciones de Macalister Silva

“Estamos acostumbrados a jugar con estadios llenos, nuestra hinchada llena El Campín siempre y cuando estamos de visita ese marco también nos motiva a demostrar nuestro juego en todas las canchas”, comentó Macalister.

En cuanto a la derrota sufrida por el equipo que entrena Hernán Darío Bolillo Gómez, afirmó que no es para derrumbarse, sino para ver qué errores deben dejar de cometer.

David Macalister Silva, capitán de Millonarios. - Foto: AP

“Tenemos que tomar estas derrotas como aprendizajes para no cometer errores. Así como no nos crecemos al tener la seguidilla de partidos ganando, no nos podemos caer por una derrota”, expuso el dorsal 14 del equipo capitalino.

Valga recordar que Millonarios es segundo en la Liga BetPlay con 29 puntos, 3 menos que Águilas Doradas, pero con dos partidos pendientes. En cuanto a Copa Sudamericana, es líder del Grupo F, con 6 puntos y 5 goles a favor.