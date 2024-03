Macalister no renuncia a la clasificación con Millonarios: “El que se sienta eliminado, tocaría pegarle un coscorrón”

Millonarios marcha en el puesto 15 de la tabla de posiciones en el torneo colombiano con 13 puntos. La seguidilla de partidos perdidos con Águilas Doradas, Patriotas, Once Caldas, La Equidad, Jaguares de Córdoba y los empates en las dos últimas jornadas, con Envigado y con Cali, lo tienen al borde de la eliminación de las semifinales.

“Sería ilógico y el que se sienta eliminado de nosotros tocaría pegarle un coscorrón. Nosotros no perdemos la fe, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero nosotros tenemos que ser fuertes y tener un horizonte claro. No se nos han dado las cosas como queremos, es evidente, pero de ahí a que nos vayamos a rendir no está ni en discusión”, dijo el número 14.