Mackalister Silva vuelve a las canchas: voz oficial destapó la fecha de su regreso en Millonarios

El experimentado mediocampista David Mackalister Silva lleva un buen tiempo lesionado y muchos hinchas de Millonarios de Bogotá esperan su regreso a las canchas.

Sobre este tema, precisamente, una voz oficial del equipo azul de la capital del país contó que en alrededor de un mes Mackalister Silva podrá volver a jugar en el fútbol profesional colombiano.

Mackalister Silva, ídolo de Millonarios. | Foto: Colprensa - Mariano Vimos

Finalizando semestre, entonces, Millonarios podrá contar nuevamente con el experimentado mediocampista. Si retoma su mejor nivel, será un buen ‘refuerzo’ para el ‘embajador’.

“El equipo necesita más profundidad, más fútbol al ataque. Mackalister lo tengo hasta dentro de un mes... Un 10, un generador, un productor, en ese aspecto estamos. Se necesitan un delantero, pero no hay tanto cupo, tenemos que elegir el que nos dé la mano, si no, nos tocará quedarnos con lo que tenemos", dijo el director técnico, Hernán Torres, sobre lo que necesita el plantel, en entrevista con el Vbar de Caracol Radio.

“Es una situación que uno quisiera conseguir la persona que sea la que necesitamos, pero es que no hay. Hay una posibilidad que estamos mirando, esperamos se consolide de hoy a mañana. Está muy difícil, muy complicada la situación”, añadió, sobre el mismo asunto.

Torres, que reemplazó a David González, también comentó cómo encontró a Millonarios tras su llegada. Habló de la diferente clase de jugadores que tiene en el grupo.

Hernán Torres, DT Millonarios. | Foto: Captura YouTube Win Sports (Rueda de prensa de Millonarios tras su partido con Real Cartagena)

“Un Millonarios joven, con jugadores técnicos, jugadores de experiencia, en la mayoría los mayores han sido campeones, y tienen jerarquía y tienen que mostrarla en los juegos y en la campaña”, dijo, en palabras recogidas por As Colombia.

El director técnico que estuvo en Deportes Tolima, y que tuvo la posibilidad de arribar a Real Cartagena, también enfatizó en lo que se compromete en este nuevo ciclo con Millonarios.

“Con Millonarios el compromiso es trabajar y sumar lo que más podamos, entrar en cuadrangulares. Mi compromiso es trabajar y tratar de sumar de a tres puntos y al final mirar qué pasa, pero la idea es sumar, trabajar y que este grupo pueda reaccionar. En el fútbol hay altas y bajas, son cosas que pasan en el fútbol… No puedo pelear títulos si no entro a cuadrangulares. Hay que ganar partidos y yo a donde voy me piden títulos”, aseguró.