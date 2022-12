Manchester United sufre baja que le saldrá más cara que la partida de Cristiano Ronaldo; no la pasa bien el cuadro inglés

Las cosas para el Manchester United no vienen saliendo bien; primero, días antes de comenzar el Mundial Qatar 2022, se conocieron las declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien pasó a ser exjugador del club luego de señalar que las cosas al interior de la institución no se estaban manejando de la forma correcta.

Ahora, luego de que el luso hubiese sido eliminado de la competición a manos de Marruecos y de que la Copa del Mundo esté a punto de coronar a un nuevo campeón, se conoció que el cuadro rojo de Manchester perdió a uno de sus patrocinadores.

Se trata de la firma de tecnología Team Viewer, la cual se había sumado al equipo en 2021 con un trato de 235 millones de libras hasta 2026; sin embargo, ambas partes anunciaron que, de común acuerdo, habían decidido poner fin, antes de tiempo, el vínculo comercial.

La relación entre ambas partes venía tambaleando, pues hace unos meses la compañía le comunicó al club que no extendería el patrocinio más allá de la fecha pactada, pero todo parece indicar que la tensión entre las partes obligó a, que de forma anticipada, se tomara la decisión.

La perdida de valor de las acciones de la compañía también habría obligado a la multinacional a reevaluar su vínculo comercial con el equipo inglés, pues pasaron de valer 31,55 libras a cotizarse en tan solo 10,55 libras. Algo que llamó la atención es que cuando en agosto se anunció que el contrato no se alargaría, hubo una leve recuperación del 5 %.

Así mismo, la guerra en Ucrania y la pandemia por la Covid 19 también habría precipitado la decisión de poner fin al acuerdo.

La salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United

El portugués apenas sumó 524 minutos en el final de la temporada en la liga inglesa, anotando un gol por Premier al Everton.

Sin embargo, sus declaraciones tras la entrevista con el periodista Piers Morgan no cayeron nada bien en el club inglés que, en pleno Mundial de Qatar 2022, comunicó una contundente decisión.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, inicia la misiva.

“El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro. Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo”, complementa el comunicado oficial.

Los Diablos Rojos anunciaron la semana pasada que habían “iniciado los pasos apropiados en respuesta a la reciente entrevista del delantero.

“El Manchester United toma nota de la cobertura mediática de una entrevista de Cristiano Ronaldo. El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”, dijeron de manera oficial.

CR7 buscó irse del United antes del inicio de la temporada porque no tenía participación en Champions League. El astro luso se vio obligado a cumplir con sus obligaciones deportivas y la relación con el DT, Erik ten Hag, se rompió.

“No le tengo respeto, porque él no me respeta”. A lo que agregó de manera contundente: “Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, aseguró el astro.

Además, les habló a los hinchas de frente. “El club tiene algunas cosas adentro que no nos ayudan a llegar al nivel más alto como City, Liverpool e incluso ahora Arsenal. En mi opinión, un club con esta dimensión debería estar en la cima del árbol y, lamentablemente, no lo están”, precisó sobre el actual limbo en el cual vive el histórico club de la Premier League.

“Amo al Manchester United, amo a los fanáticos, siempre están de mi lado. Pero si quieren hacerlo diferente, tienen que cambiar muchas, muchas cosas”, añadió.

Visiblemente afectado por la relación deteriorada con sus hinchas, dijo: “Son las cosas más importantes en el fútbol. Tú juegas para ellos. Siempre están de mi lado. Siento que cada vez que salgo, cuando camino por la calle, la afición se me acerca y aprecia lo que hago por el fútbol”.

“La afición para mí lo es todo. Es por eso que doy esta entrevista, porque creo que es el momento adecuado para decir lo que pienso”, terminó.