María del Sol Cuellar: el baloncesto le fluye por las venas

“Mi hija siempre ha sentido pasión por los deportes, desde pequeña ha sido una inquieta por las disciplinas deportivas”. Jorge Cuellar Hernádez. Así arranca la historia de María del Sol Cuellar, estudiante huilense de octavo grado, que causa sensación al verla jugar, lo que ella define como su estilo de vida, el baloncesto.

“Comencé a jugar baloncesto desde los nueve años y pues siempre he estado en el mismo club. La verdad me han ayudado mucho, además de hacerme una deportista, me han hecho una persona integral y eso lo agradezco mucho”, asegura la joven de 13 años.

María del Sol respiró amor por los deportes desde antes de nacer, pues sus padres siempre han sentido afinidad por los juegos en equipo. “Mi padre fue jugador de fútbol y mi mamá fue jugadora de voleibol y siempre me han apoyado en el deporte y en todo lo que tenga que ver con eso”, apuntó.

Ambiciosa, la joven de tan solo 13 años que también ha practicado otras disciplinas como fútbol, patinaje y ping pong, ya declaró que algún día jugará en la WNBA, una liga de Estados Unidos profesional de Baloncesto de mujeres, en donde María del Sol espera llegar y sobresalir de todas las jugadoras que estén ahí.

Tiene como ídolo a Wardell Stephen Curry II un jugador estadounidense de baloncesto que pertenece al equipo de los Golden State Warriors de la NBA. Con 1.88 metros de altura, juega en la posición de base. Ha sido tres veces campeón de la NBA y dos veces MVP de la temporada regular.

La pequeña crece y cada vez gana más fans, su familia, amigos y compañeras de equipo, se deleitan con sus entrenamientos semanales y sus dobles y triples durante los partidos en los que se destaca.

“Este deporte trata mucho de la inteligencia, la disciplina, trabajar todos los días, y no ser parte del montón, sino sobresalir. Entrenar varias horas, tener pasión y demostrar todo el talento, y pues yo creo que esas son las cualidades que me reflejan y por eso creo que he compartido algo con el baloncesto y está entre mis venas así como se dice”, asegura.

El número de medallas que ha ganado a su corta edad, sorprende: 12 en baloncesto, 20 en fútbol, 2 en patinaje y 1 en tenis. Esta chica sabe jugar a la pelota y ¡de qué manera!.

Sus esfuerzos

Sol tiene claras sus aspiraciones, por eso se esfuerza cada día por lograrlo. “Me levanto a las seis de la mañana; como necesito crecer, hago estiramientos 15 minutos, miro videos, después me alisto para irme al colegio hasta las 3:30. Salgo un poco tarde, pero como no me dejan tareas es lo bueno, después voy a entrenar de cinco a siete y pues la verdad hacemos muchas cosas, defensas, mucho físico porque a nuestro equipo eso es lo que le falta y estamos mejorando, salto, 30 minutos de físico otra vez, después manejos de balón, conos, correr y eso”, apunta.

La recompensa

MILO® aportó de manera importante en su camino. Promesas MILO®, que con el firme propósito de impulsar el deporte en el país ideó esta iniciativa con el objetivo de identificar talento deportivo en los niños y adolescentes.Siete fueron los ganadores, en donde Sol, como su nombre sugiere, brilló y se alzó con uno de los premios. Además de estar en los empaques de la marca, ganó una beca para su indumentaria y entrenamiento deportivo.

“Gracias a Dios, a Milo, a Nestlé y el Comité Olímpico pude participar en un campamento de Nike y la verdad pues los entrenadores me felicitaron. En una de esas me dijeron que tenía un buen futuro y era la única mujer y pues no me achanté. Por eso quería ser una de las mejores y pues lo logré”, afirma con certeza e ilusión.

En Alianza con: MILO®

Milo.com.co/promesas-milo