Marruecos vs. Canadá: canal y hora para ver el duelo por el Grupo F del Mundial Qatar 2022

Este jueves 1 de diciembre se jugará la última fecha del Grupo F del Mundial de Qatar 2022, zona en la que el gran favorito y cabeza de serie era la selección de Bélgica. Sin embargo, llega a esta tercera fecha en el tercer puesto y con serias posibilidades de quedar eliminado en primera ronda.

Luego de vencer sorpresivamente a Bélgica, la selección de Marruecos sueña con la histórica clasificación a los octavos de final. Para ello tendrá que derrotar en el último partido a la eliminada Canadá. En caso de que los africanos consigan los tres puntos sellaran su clasificación sin importar lo que pase en el otro partido del grupo.

En caso de Marruecos empatar ante los norteamericanos, tendrá que esperar que Bélgica no pueda derrotar a Croacia. Si los croatas ganan o empatan, los africanos también clasificaran a octavos. Si llegan a perder, necesitarán que los belgas también pierdan para poder clasificar. El juego entre Bélgica y Croacia se jugará de manera simultánea.

El juego entre Canadá y Marruecos se jugará este jueves 1 de diciembre a las 10:00 de la mañana, hora de Colombia, y podrá verse exclusivamente en el país por la señal de Directv. Por lo que hay que tener presente que ningún canal abierto colombiano tiene los derechos para transmitir este partido.

Los canadienses llegan a este partido ya eliminados, luego de haber perdido ante Bélgica y Croacia, sin embargo, los norteamericanos buscarán despedirse de Qatar 2022 con un triunfo, que demuestre la evolución que ha tenido su fútbol y que les permitió regresar a un campeonato del mundo. Ya que, aunque Canadá haya perdido los dos partidos anteriores, fueron un equipo que demostró que tenía con qué competir en el grupo.

Las selecciones del grupo F llegan así en la tabla de posiciones a esta última fecha:

1. Croacia, 4 puntos.

2. Marruecos, 4 puntos.

3. Bélgica, 3 puntos.

4. Canadá, 0 puntos.

Tras fracaso en el Mundial de Qatar, México dice adiós a su técnico y Juan Carlos Osorio se ofrece como candidato

La selección mexicana de fútbol puso fin a su historia en el Mundial de Qatar 2022, con una pálida victoria ante Arabia Saudita, que no le bastó para hacerse con el segundo lugar del grupo C. Con la derrota de Polonia ante Argentina, los manitos necesitaban ganarle a su similar árabe por una diferencia de más de dos goles, algo que no ocurrió y que los dejó afuera de la cita orbital.

En un duelo vibrante, México se llevó los tres puntos con un marcador de 2-1. Por momentos, los centroamericanos necesitaron de un gol suyo o de Argentina en el otro duelo para instalarse en los octavos de final. Sin embargo, esto no sucedió y por el contrario, terminaron encajando un gol sobre los últimos minutos, despidiéndose de toda posibilidad en un Mundial malo para ellos.

Después de esto, en rueda de prensa, el técnico argentino, Gerardo Martino, dijo adiós a su puesto como seleccionador, donde fue muy criticado por hinchas y periodistas de ese país.

“Es un rotundo fracaso y soy el máximo responsable”, señaló Martino tras el duelo con Arabia. “No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, agregó poniendo fin a su historia con México.

Durante estos días de desarrollo del Mundial de Qatar, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio ha sido un invitado de lujo de la cadena ESPN México, y donde ha dado sus opiniones sobre el rendimiento del seleccionado tricolor que dirigió en su momento y que llevó al Mundial de Rusia 2018.

Luego del partido con Arabia Saudita, el estratega cafetero fue abordado por los otros panelistas que le plantearon un caso hipotético en el que la Federación Mexicana de Fútbol pidiera su regreso. Ante ello, al colombiano le cuestionaron si aceptaría volver.

Osorio no escatimó y aseguró que volvería sin ningún problema. “Si, yo creo que México es una nación futbolera, y la selección es una gran nación para dirigir”, dijo el colombiano.