¿Max Verstappen iría a la cárcel? Este es el lío que tiene el piloto de la Fórmula 1 en Mónaco

Juan Pablo Montoya se destapa en SEMANA sobre Max Verstappen

J.P.M. Si tú quitas a Max de ese carro, hay unos siete u ocho pilotos que podrían ser campeones del mundo en ese carro. Si no estuviera ahí, sino Checo, Hamilton, Sáenz, Leclerc, sería campeón del mundo. Es el timing del automovilismo, no solamente uno como piloto, sino también la máquina que uno tiene. La suerte de qué carro es rápido. El Red Bull con estas reglas es el mejor carro, de pronto ahora que cambian las reglas, ya no lo es.

J.P.M. Es muy chévere, quejarse cuando uno no está ganando, pero cuando él estaba ganando, él decía que el carro no tenía ventaja. La ventaja que tenía Mercedes era igual de grande. No quiero decir que Hamilton no sea bueno, es un piloto el berraco. La realidad de este deporte es que uno tiene que estar en el mejor carro.