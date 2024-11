¿Un adiós prematuro?

El joven piloto argentino Franco Colapinto puso presión este jueves a Williams con miras a la próxima temporada de la Fórmula 1, al decir que espera ser liberado en caso de que la escudería no le garantice un asiento en 2025.

“Si Williams no puede darme un asiento, creo que lo normal sería que me dejaran ir a algún otro lado para buscar la mejor oportunidad para mi futuro. Pero no soy la persona adecuada para ser preguntada”, dijo en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Sao Paulo.