“Me siento tan orgulloso”: DT de Australia tras histórica clasificación a octavos en Qatar 2022

El entrenador de la selección australiana, Graham Arnold, dijo sentirse orgulloso de sus dirigidos, que el miércoles 30 de noviembre vencieron a Dinamarca por 1-0 y lograron una histórica clasificación a octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

“Me siento tan orgulloso por el esfuerzo que hicieron. Fue realmente increíble”, celebró Arnold, entrevistado por la televisión en el campo del estadio Al Janoub, en la pintoresca zona costera de Al Wakrah, al sur de Doha, donde los Socceroos vencieron a los daneses con un gol de Mathew Leckie a los 60 minutos.

“Esto es fruto de mucho trabajo duro, de creer en lo que hacemos”, agregó.

“Estos chicos demostraron una estupenda mentalidad. Venimos trabajando en la confianza, la energía y la concentración por cuatro, o cuatro años y medio, y podía ver en los ojos de ellos que estaban listos esta noche” para hacer historia, exclamó Arnold.

Y es que la oncena de Arnold igualó la mejor actuación histórica en un Mundial, la segunda ronda que logró la generación dorada del fútbol australiano de Mark Viduka, Harry Kewell y Tim Cahill en Alemania-2006.

Australia terminó con seis puntos en segundo lugar del Grupo D, con los mismos puntos que Francia, que perdió con Túnez por 1-0 y quedó primera por diferencia de goles (3 contra menos 1).

Jugará en octavos de final el sábado desde las 11:00 a.m. (hora de Colombia) en el estadio Ahmad Bin Ali, en Doha, contra el líder del Grupo C, que se definía más tarde entre Polonia (4 puntos), Argentina (3) y Arabia Saudita (3). México, con un punto, ya no puede ganar la serie.

Por su parte, Mathew Leckie, el volante de 31 años que anotó el tanto de la victoria, dijo que “en esos momentos (cuando iba hacia el arco danés) no piensas mucho, no tienes tiempo para pensar, sabes que todo pasa muy rápido”.

“Bajo y fuerte (fue el remate del mediocampista), es difícil para un portero un tiro así, y en cuanto vi que el balón entraba al arco me sentí muy feliz y excitado”, agregó el volante del Melbourne City, que anotó uno de los goles más importantes de la historia del fútbol australiano.

“Me siento orgulloso, hemos trabajado muy duro para conseguir algo así”, añadió Leckie. “Mi primera Copa del Mundo, es probablemente uno de los goles más importantes para mí y para el equipo”.

Australia hace historia

Con una defensa de hierro y un contragolpe letal, Australia consiguió el miércoles una histórica clasificación a octavos de final del Mundial de Qatar-2022 al vencer 1-0 a Dinamarca y quedarse con el segundo lugar del Grupo D.

Los dirigidos por Graham Arnold terminaron con seis puntos en la llave, los mismos que Francia, que perdió con Túnez por 1-0 y quedó primera por diferencia de goles (3 contra menos 1).

Así, los Socceroos igualaron su mejor actuación histórica en un Mundial, la segunda ronda que logró la generación dorada del fútbol australiano de Mark Viduka, Harry Kewell y Tim Cahill en Alemania-2006.

Túnez acabó tercero con cuatro puntos y Dinamarca última con una unidad.

Dinamarca, a la que solo le servía la victoria para seguir en carrera, únicamente había sido eliminada en la fase de grupos de un Mundial en Sudáfrica-2010 en sus seis anteriores participaciones.

*Con información de AFP.