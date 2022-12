Medellín vs. Pereira: hora y canal para ver en vivo la final de ida en Liga BetPlay 2022-II

Una nueva final del Fútbol Profesional Colombiano está a punto de iniciar, con Independiente Medellín y Deportivo Pereira como los clubes que se ganaron a lo largo de su segundo semestre el privilegio de ir en busca del título. La primera cita entre las dos escuadras se llevará a cabo este domingo –4 de noviembre– desde las 8:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot y tres días después, el Día de las Velitas, tendrán su juego de vuelta en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Como favorito parte el cuadro que oficiará primero de local, por su historia y trascendencia en finales del balompié nacional donde ha logrado consagrarse seis veces. Entretanto, el modesto Pereira sueña con seguir haciendo historia y alzarse con el título por primera vez en la historia, dando así un golpe de autoridad a los clubes que priorizan la amplia chequera sobre construir procesos sólidos de cara a la conquista de la gloria.

Cabe recordar que el duelo tendrá un capítulo especial en los banquillos, debido a que David González, técnico de los poderosos y Alejandro Restrepo, estratega de los matecañas no pasan de los 40 años de edad, dando un impulso al FPC de que sus estrategas siguen vigentes para liderar procesos exitosos.

• Final ida❤️💛• ¡VAMOS MI DEPOR, TODA UNA CIUDAD Y TODO UN DEPARTAMENTO LOS ACOMPAÑA!



🤝 @ColantaOficial #JuntosConstruimosElGrandeMatecaña pic.twitter.com/o5AH1PfG9G — Deportivo Pereira (@Corpereira) December 4, 2022

Cabe recordar que quien sea el vencedor el próximo –7 de diciembre– sucederá a Atlético Nacional como el campeón vigente y también logrará el segundo cupo directo por Colombia a la Copa Libertadores de 2023.

En la previa del juego que será transmitido por Win Sports, los técnicos de ambos conjuntos ofrecieron la acostumbrada rueda de prensa oficial. González del Medellín, habló así de su rival para la primera gran final: “Un equipo intenso, de jugadores jóvenes con demasiado despliegue físico, con velocidad. Y en lo táctico, si bien mantiene una estructura, tiene cambios dependiendo de los equipos que enfrenta. Es algo muy parecido a lo que nosotros hemos estado haciendo. Va a ser un enfrentamiento lindo, de dos equipos que quieren ganar. Esperamos que sea una final que muestre eso, que la gente lo disfrute y que se vea en cancha a dos equipos que van por el resultado”.

[🎙🔴🔵] "Es un sueño que todos construimos desde el inicio de este torneo y esperamos que llegue a un feliz término" pic.twitter.com/zQJ1z0nFnN — DIM (@DIM_Oficial) December 4, 2022

Además, hizo referencia al goleador del torneo, Leonardo Castro, el mismo que hizo parte de los rojos durante campañas pasadas: “Felicitar a Leo por su semestre. Nos pone contentos que allá en Pereira haya podido hacer lo que no pudo hacer acá en Medellín. Simplemente llevar el juego como lo hemos hecho ante los buenos delanteros que hemos enfrentado. Sabemos de sus virtudes. Si alguien lo conoce son los jugadores del Medellín porque compartieron con él demasiado tiempo; eso puede ayudar o no, dependerá de las condiciones del partido y del tipo de espacios que él pueda manejar. Esperamos que no sean muchos. Trataremos de que no tenga demasiadas oportunidades”.

Por su parte, para Restrepo –DT del Pereira– es un juego especial ya que enfrenta al rival de patio del equipo que lo vio crecer como director. Sobre la importancia de jugarla y ganarla dijo: “Para ganarlas a como dé lugar, hay que jugarlas y jugarlas bien. Vamos a enfrentar un equipo que tiene una idea de juego que va a potenciar, eso tenemos que hacer nosotros, potenciar nuestra idea para así intentar a nuestras formas poder contrarrestarlo y buscar a través de nuestros recursos ser efectivos”.

“Que más beneficioso que estar entre los dos mejores de la liga por medio de una idea de juego que nos identifica. Los valores que transmite el equipo de competitividad, de ser valiente en todos los estadios con virtudes y defecto, pero con un sello propio. Ese sello propio nos tiene en la final del campeonato. Ojalá en estos dos partidos podamos llevar una felicidad a tanta gente que lo merece”, finalizó.