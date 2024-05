“Mentiroso”: Carlos Bacca confrontó a periodista en vivo y le desmintió noticia sobre Junior

Carlos Bacca aún no ha firmado su renovación con el Junior de Barranquilla. El propio delantero se encargó de desmentir la noticia que se regó en la tarde del domingo y tenía emocionados a los hinchas del conjunto rojiblanco en la previa al choque de cuadrangulares frente al Deportivo Pereira.

Luego del compromiso, que terminó en derrota como local (2-3) en el estadio Metropolitano, Bacca atendió a los medios de comunicación y aseguró que todavía no lo han llamado para sentarse a negociar su continuidad en el club, en referencia a una publicación hecha por un reconocido medio local de la capital atlanticense.

“Mentira el que lo escribió. Rocha de ‘El Bordillo’, mentira, mentiroso. Ahora mismo no hay nada, el otro día lo llamé y se lo dije. Ahí hay una mentira, a mi nadie del club me ha llamado, solo que él tenga una información que yo no tengo”, sentenció en charla con Habla Deportes.

Bacca tiene contrato firmado con Junior hasta mediados de este año y en distintas entrevistas ha admitido que le llegaron ofertas del exterior. En caso de no llegar a un acuerdo, estos podrían ser los últimos partidos del experimentado atacante defendiendo los colores del tiburón, al que regresó en 2022 tras una larga y exitosa travesía por el fútbol europeo.

Los hinchas de Junior han pedido a gritos que se renueve el contrato de Bacca para el segundo semestre en el que además de la Liga BetPlay tendrán que afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, todavía no hay progresos al respecto.

El jugador manifiesta su deseo de quedarse, pero necesita conversar con los dueños del club para discutir la duración del eventual nuevo vínculo y las condiciones económicas en las que se daría, teniendo en cuenta que a su edad no son muchos años de fútbol profesional los que le quedan por delante.

Lo cierto es que Bacca ya respondió con goles y títulos a la confianza de los directivos, otra de las razones por las que su renovación se hace un tema principal en la agenda para las próximas semanas.

“Ahora estoy en una situación que me quedan tres meses con Junior, en junio se me termina, no sé qué va a pasar, se está hablando con Junior, pero no se ha concretado nada. A mí me gustaría que se solucionara lo más rápido posible, no esperar para que se acabe la temporada”, había dicho hace unos días atrás en El VBar de Caracol.

Aunque no se conocen los equipos que estarían interesados en contratarlo como agente libre, Bacca aseguró que ya cuenta con opciones sobre la mesa. “Tengo propuestas de España y Estados Unidos, pero después que volví a Junior quiero seguir haciendo historia y me siento bien, me quedan muchos años de carrera”, aseguró el jugador.

Junior cayó en casa

Las declaraciones de Bacca encendieron la polémica en Junior, donde siguen sin pronunciarse al respecto de la dichosa renovación.

Y es que la tarde no había iniciado de la mejor manera, pues el cuadro rojiblanco concedió tres goles en 23 minutos ante el Pereira. Bacca logró descontar a los 25′ del primer tiempo y Deiber Caicedo puso el segundo en el arranque de la segunda mitad, pero el empate no llegó a pesar de estar con un jugador más durante gran parte del partido.

Esta derrota complica la situación para el Junior, que ahora está obligado a sumar en su visita al Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense.