Messi en Medellín: destapan uno a uno los lujos que pidió Inter Miami para el 10 en Colombia

Una muy alta expectativa ha generado en el país saber que Lionel Messi volverá, esta vez para enfrentar con Inter Miami a Atlético Nacional en medio de un partido amistoso, y la gira de los de la MLS por diferentes países de Sudamérica.

Dicho compromiso se jugará este próximo sábado, 31 de enero, desde las 4:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Hacia esta ciudad apuntan las miradas en los últimos días, luego de albergar eventos de gran importancia.

Dicho encuentro deportivo es uno de los últimos de una maratónica semana en suelo antioqueño. Para ese evento, Inter Miami priorizó la seguridad, descanso y tranquilidad absoluta de su delegación, en la que también están Rodrigo de Paul, Sergio Busquets, el técnico Javier Mascherano y hasta podría presentarse uno de los dueños del cuadro de La Florida, David Beckham.

Uno de los lugares en los que mayor tiempo pasará el equipo de la MLS será su hotel. Quien ganó la puja entre varios candidatos fue el Wake Bio Hotel, el cual cuenta con más de 10 pisos y donde hay hasta nueve penthouses, uno de ellos destinado para el campeón del mundo.

Win Sports hizo un recorrido por dicho hotel de Medellín, en el que uno de sus máximos encargados contó cuáles fueron las excentricidades y lujos pedidos por Inter, para aceptar quedarse allí.

Algunas de las características del hotel que tendrá a su servicio Leo Messi en su visita a Medellín:

Piso 15 y no estará habilitado nada más. Solo serán Messi y su guardaespaldas.

Tiene dos salas, tres habitaciones, cocina, mesa y vista a Medellín.

No hay hotel que tenga nueve penthouses. Hay algunas que tienen dos pisos.

Uno de los dueños tiene otro penthouse.

Reservaron 120 habitaciones para todo el staff. Casi el 90 % del hotel.

El primer hotel de longevidad y recuperación en Colombia.

La habitación es de unos 300 mts cuadrados.

Inter Miami ve así a Nacional

Algunos de los jugadores que comparten plantel con Leo Messi ya tuvieron atención de medios de comunicación. Allí Maximiliano Falcón, jugador de los de La Florida, dio su concepto de medirse con el Rey de Copas colombiano.

Sobre presentarse en el Atanasio, donde se sabe que el recinto juega un papel vital en el apoyo al equipo, el uruguayo dijo: “Sabemos que va a ser un partido muy difícil; la hinchada de ellos es muy grande y es el equipo más fuerte de Colombia”.

Con respeto, parecen ver en Inter el cruce con el dos veces campeón de Copa Libertadores: “Es un equipo que siempre está peleando a nivel internacional. Tiene muy buenos jugadores (…) Va a ser exigente y para nosotros enfrentarnos a esa clase de rivales nos sirve mucho”.

Inter ya pasó por Perú, continúa su gira en Colombia y luego en Guayaquil frente al Barcelona de Ecuador, el 7 de febrero.

El equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano cerrará la serie de juegos amistosos en Puerto Rico, donde enfrentará al Independiente del Valle.