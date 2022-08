Michael Rangel, cansado de ver el estadio vacío: se desahogó contra los hinchas de Tolima

Ni la participación en tres finales consecutivas de la Liga Betplay ha sido suficiente para que el Deportes Tolima logre captar la atención de su afición, a la que se le critica con dureza la falta de acompañamiento a lo largo del semestre, incluso cuando se trata de partidos ante rivales clásicos o de importancia directa para los cuadrangulares.

Después de la derrota ante Nacional en el primer semestre y la humillante eliminación a manos de Flamengo en la Libertadores, el divorcio de la afición es total, e incluso han llegado a criticar a los jugadores y el cuerpo técnico por el rendimiento que hasta ahora no ha sido mejor en el arranque del segundo campeonato del año.

Michael Rangel, en nombre de todos sus compañeros, manifestó que darán todo por revertir la situación y volver al frente del campeonato, pero también necesitan el apoyo de los hinchas tanto en las buenas, como en las malas. “Estén tranquilos. Nosotros estamos dando todo dentro de la cancha, estamos corriendo, metiendo, estamos dando un buen fútbol. Desafortunadamente no se nos han dado los resultados”, dijo el atacante santandereano en atención a los medios.

Rangel acepta que no han tenido “un buen arranque”, pero recuerda que aún “queda mucho por recorrer” en un campeonato que les da la posibilidad de perder algunos partidos, teniendo en cuenta que son ocho los clasificados a los cuadrangulares finales. El elenco pijao marcha en la casilla 14 con 6 puntos en 6 partidos, un rendimiento nada comparable a lo que está acostumbrado bajo las órdenes de Hernán Torres.

Para revertir la crisis de resultados, el ‘Rompecorazones’ cree que es determinante la compañía de sus hinchas, basado en la experiencia que ha tenido en equipos grandes del país como América, Nacional y Millonarios. “Que nos acompañen, es muy difícil llegar a un estadio de local y ver 2.000 personas que lo apoyen, uno espera ver 10.000, 20.000 hinchas”, lanzó.

El próximo partido de los tolimenses será este sábado visitando el Estadio ‘El Campín’ en Bogotá ante Santa Fe, que viene de vencer a Pereira por la mínima diferencia en el Hernán Ramírez Villegas. Rangel espera que este sea el inicio de una seguidilla de victorias para él y sus compañeros, parados en el objetivo de entrar en el grupo de clasificados.

“No es un bache en el que estamos, pienso que son cosas del fútbol, desafortunadamente nos está tocando a nosotros, pero vamos a alzar cabeza”, aseguró el delantero. Desde la interna del Vinotinto han manifestado el cansancio por la cantidad de partidos que jugaron a mitad de año, sumado a las lesiones y la reciente salida de Anderson Plata, uno de sus habituales titulares, al fútbol del medio oriente.

“Que nos acompañen en el estadio, es lo único que les decimos, porque es una gran motivación para nosotros, poder correr y meter. Obviamente, no estoy diciendo que si no van no vamos a hacerlo, siempre vamos a dar lo mejor de nosotros estén o no”, sentenció desde la sede deportiva del Tolima.

Y es que la preocupación de los hinchas es válida, pues hasta ahora el actual subcampeón del FPC solo ha sumado una victoria, en la fecha 2 frente al Deportivo Cali, lo que habla de una indudable racha negativa en el inicio del campeonato. Luego de ese juego ante los azucareros, han sido tres derrotas (Unión Magdalena, Medellín y Bucaramanga), además de los empates ante Nacional y Jaguares.

Hasta ahora la continuidad del cuerpo técnico no se ha puesto en discusión, no obstante, una eliminación de los cuadrangulares podría ser lapidaria para el proceso de Torres al frente de los pijaos.