¿Miguel Ángel Borja llegará a River Plate? Esto dicen los medios argentinos

Mientras que el club de la banda cruzada continúa en la búsqueda de un delantero para la presente temporada que está iniciando en Argentina, son varios los futbolistas que han sonado para aterrizar en la institución que dirige Marcelo Gallardo.

El primero en retumbar fue Miguel Ángel Borja; luego fue ofrecido también el colombiano Luis Suárez, actual jugador del Granada de España, y, por último, Luis Suárez, el uruguayo, que terminó contrato con Atlético de Madrid, sonó en los últimos días como una lejana posibilidad.

El nombre de Borja había dejado de ser novedad en el entorno millonario; sin embargo, se volvió a tocar el tema en el equipo y el cafetero sigue siendo una posibilidad. Por ello, el periodista Sebastián Srur mencionó, entre otras cosas, que Miguel continúa figurando para la dirigencia de River Plate como una posibilidad seria para ocupar el ataque.

Aunque el jugador tiene contrato con el Junior hasta el año 2024 y su valor en el mercado ronda los 5 millones de dólares, el club argentino haría lo posible por hacerse con los servicios del delantero una vez finalice su participación en el torneo colombiano.

De igual manera, es necesario destacar que Miguel Ángel solo tiene por ahora en su radar lo que pueda pasar con su grupo en las finales. Ante esto, el deportista mencionó que, “de eso no voy a hablar hoy, porque yo me debo a Junior y por respeto a mis compañeros y a la hinchada no tocaré ese tema. Ahora solo pienso en Junior y en lo que tenemos por delante”. Falta poco para que la hinchada conozca qué pasará.

Actualidad del Junior de Barranquilla de Borja en la Liga BetPlay-I

Después de haberse jugado 4 jornadas de los cuadrangulares finales del campeonato profesional colombiano, el conjunto costeño marcha en la tercera posición del grupo A con 5 unidades. El primero es Nacional con 8 puntos, segundo Millonarios con 5 y el cuarto es el Atlético Bucaramanga con 3.

A pesar de la salida de unos de los máximos ídolos del equipo tiburón como lo es Teófilo Gutiérrez, en la segunda mitad del año inmediatamente anterior, esta escuadra preparó siete refuerzos importantes para el arranque de la presente Liga BetPlay.

Jugadores como el mismo Miguel Borja, procedente del fútbol brasileño; Fernando Uribe y Daniel Giraldo, desde Millonarios; Jorge Arias, procedente del Cali; Nilson Castrillón y Ómar Albornoz, del Tolima, y Yesus Cabrera, de Cuiabá.

Con un plantel grueso, el equipo dirigido por Juan Cruz Real, quien fue campeón como DT del América en dos oportunidades, figuraba al inicio del torneo como uno de los clubes que avanzarían con facilidad a los cuadrangulares.

Aunque no fue con sencillez, el cuadro costeño avanzó a las instancias definitivas, ocupando la quinta posición de la tabla de posiciones con 32 puntos.

El onceno tiburón obtuvo 10 victorias, después de las 20 jornadas llevadas a cabo; asimismo, empató en dos oportunidades y cayó en 8 ocasiones. Además, marcó un total de 30 goles y recibió 21 tantos para tener una diferencia de gol de más 9 en el todos contra todos. Incluso, Miguel Ángel Borja es uno de los goleadores de la liga con 9 dianas.

Se estima que el Junior de Barranquilla peleará hasta el último momento por quedarse con el primer título del año que da un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del año 2023.

🔜 #LigaBetPlay🏆| ¡Próximo partido!



📅 Junio 11 de 2022

🆚 Bucaramanga

🏟 Estadio Metropolitano

⌚17:00 Hrs

🏆 Grupo A - Fecha 5#VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/WS7GQYNLd3 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) June 9, 2022

De igual manera, un plantel tan amplio como el que tiene el conjunto tiburón presenta una obligación enorme de por lo menos llegar a la gran final de la Liga BetPlay-I.