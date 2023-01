Mike Tyson de nuevo en el ojo del huracán; una mujer lo acusa de supuesta violación

Este martes, el excampeón de boxeo Mike Tyson, se ha visto envuelto en una gran polémica, luego de que se presentara una demanda civil en virtud de la Ley de Sobrevivientes Adultos en Nueva York pide US$ 5 millones, por la presunta violación a una mujer. El excampeón mundial fue acusado de haber abusado de la víctima, presuntamente, en una limusina al inicio de la década de 1990 cerca de Nueva York, indica un documento judicial.

Tyson, quien fue considerado como uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos, ya fue condenado a tres años de prisión por violar a la modelo Desiree Washington, de 18 años al momento de los hechos.

Treinta años más tarde, una mujer que pidió conservar el anonimato para no ser “atacada por los medios y seguidores” de Tyson, interpuso una demanda por presunta “violación” ante un tribunal civil del condado de Albany. Reclama una indemnización de cinco millones de dólares.

Mike Tyson confiesa haber luchado drogado en diferentes oportunidades. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

“Tyson inmediatamente comenzó a tocarme e intentó besarme”, dijo la mujer. “Le dije que no varias veces y le pedí que se detuviera, pero siguió atacándome. Luego me quitó los pantalones y me violó violentamente”, dice la declaración jurada.

Luego de ello, el medio CNN entregó declaraciones por parte de los representantes de Tyson, quienes aseguraron que los abogados de la víctima hicieron investigaciones “minuciosas e incrédulas” sobre las acusaciones “y determinaron que son altamente creíbles”.

El procedimiento es posible gracias a una ley del estado de Nueva York votada en noviembre y que permite que, durante un año, las víctimas de agresiones sexuales demanden en lo civil sin temor a que el caso prescriba.

Según el testimonio fechado el 23 de diciembre de 2022 e incluido en la demanda, la demandante asegura haber conocido al boxeador “al principio de los años 1990″ en una discoteca y haberlo seguido a su limusina, en donde la agredió antes de violarla.

Hasta el momento, el exdeportista no se ha pronunciado ante este nuevo suceso en una vida llena de polémicas fuera de los rines de boxeo.

Myke Tyson le habla contundente al 'Canelo' Álvarez. - Foto: Getty Images

Sus excentricidades

Mike Tyson sin duda es una de las leyendas en la historia del boxeo y, como muchos deportistas, ha tenido sus altibajos. Tyson no solamente es recordado por sus legendarias peleas que fueron vistas y aclamadas a nivel mundial, sino por problemas con la justicia, declaraciones polémicas y excentricidades en su vida diaria.

El famoso exboxeador ganó millones de dólares durante su carrera; sin embargo, el hoy empresario confesó en las últimas horas en que gastó su fortuna, además de referirse a su presente económico.

Prácticamente, la totalidad de las ganancias que logró Tyson en el auge de su carrera deportiva la gastó en mujeres, fiestas y excesos; actualmente, Iron Mike se encontraría en una delicada situación financiera. En una entrevista que la leyenda le concedió al pódcast The Pivot, el exdeportista confesó haber gastado 500 millones de dólares solamente en mujeres.

“Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en mujeres y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero, pero se acabó”, expresó Tyson.

Mike Tyson: El boxeador obtuvo grandes éxitos e ingresos millonarios durante su carrera profesional pero eso no le impidió que sus gastos y estilo de vida, llevaran a que sus deudas sobrepasaran sus ingresos y ahorros. Incluso, desde 2003 enfrentó varios problemas al punto que le tocó declararse en bancarrota. Se rumora que gastaba unos $400,000 al mes. - Foto: Wikimedia

Además, se refirió a la herencia que les dejará a sus hijos; según Tyson, no dejará dinero al que sus hijos puedan acceder cuando él fallezca y dice que por el momento solo les puede dejar las enseñanzas para enfrentar las adversidades de la vida.

“Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría el dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos, a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores”, explicó el ex deportista de 56 años de edad.