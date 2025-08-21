Millonarios iba por este técnico extranjero, pero se echó para atrás: dirigió a Atlético Nacional

Millonarios F. C. despidió al director técnico David González por la profunda crisis que vive el equipo, e iría por un viejo conocido. Se trata de Hernán Torres.

Hernán Torres era pretendido por Real Cartagena, de la segunda división, pero tras el llamado de la escuadra azul de la capital del país, su llegada al conjunto de Bolívar se fue al piso.

🚨 Acuerdo: Hernán Torres en Bogotá tras recibir hoy en la mañana la llamada de Gustavo Serpa.



El entrenador se comunicó posteriormente con Real Cartagena para avisar que no viajará como había prometido y aceptará la oferta de Millonarios.



Firmará hasta diciembre de 2026 🔜✍🏽 https://t.co/x1V9RfE4E5 pic.twitter.com/0LLudrIgBb — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 22, 2025

“Acuerdo: Hernán Torres en Bogotá tras recibir hoy en la mañana la llamada de Gustavo Serpa. El entrenador se comunicó posteriormente con Real Cartagena para avisar que no viajará como había prometido y aceptará la oferta de Millonarios. Firmará hasta diciembre de 2026″, dijo el periodista Julián Capera, a través de su cuenta oficial de X.

Hernán Torres fue el elegido, pero en las arcas de Millonarios también se planteó la posibilidad de buscar a otro director técnico. Es de origen extranjero y dirigió hace poco tiempo a Atlético Nacional de Medellín.

“El candidato extranjero era Pablo Repetto ex técnico de Atlético Nacional”, comentó el también comunicador Guillermo Arango, en X.

Aunque a Repetto no le fue muy bien con el conjunto verde y blanco, seguramente a los hinchas de Millonarios no les hubiera caído bien el arribo del charrúa.

🚨 El técnico Hernán Torres cada vez más cerca de @MillosFCoficial



🇺🇾 El candidato extranjero era Pablo Repetto ex técnico de @nacionaloficial https://t.co/pi4zUFzLMM — Guillermo Arango (@guilloarango) August 21, 2025

Repetto al fin no llegará y, aunque faltan detalles finales, sí lo hará Hernán Torres. Este mismo entrenador, hace un buen tiempo, habló sobre su primer ciclo en el club.

“Yo me sorprendí porque estaba en Águilas, habíamos clasificado, cuando me llamó Eduardo Silva, el gerente, el presidente era Felipe Gaitán, pero Silva era el que manejaba la parte deportiva. Me llamó y me dijo: ‘Usted está dentro de los candidatos a dirigir Millonarios, vamos a hablar con el presidente de Águilas Doradas’”, dijo Torres en entrevista con As Colombia.

“Le dije: ‘Hágale’, ahí se habló y se ofreció todo, después me llamaron que habían hecho una reunión con las barras y que habían decidido que yo fuera el elegido para dirigir a Millonarios, ellos fueron a Medellín porque yo vivía allá, charlaron Silva y Gaitán, acordamos, terminé el torneo y al otro día empecé a trabajar con Millonarios”, añadió, en su momento.