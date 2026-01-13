Deportes

Millonarios lo quería, pero acabó llegando Hernán Torres: técnico extranjero ahora dirige a acérrimo rival

La versión la entregó un reconocido periodista deportivo, cercano a la actualidad de Millonarios.

Redacción Deportes
13 de enero de 2026, 9:55 p. m.
Hernán Torres, técnico actual de Millonarios desde agosto de 2025. Es recordado por haber sido campeón en 2012-ll.
Hernán Torres es el técnico de Millonarios para este arranque del 2026, y fue presentado en el equipo desde agosto de 2025. Sin embargo, una versión apunta a que los embajadores no iban por el estratega tolimense, sino por Pablo Repetto.

A día de hoy, Pablo Repetto es el entrenador de Independiente Santa Fe, acérrimo rival de patio de Millonarios. Sin embargo, señalan que el uruguayo estuvo en el radar de la directiva albiazul, pero que por una razón muy específica, no se acabó dando.

Pablo Repetto, nuevo DT de Independiente Santa Fe.
¿Por qué Millonarios contrató a Hernán Torres y no a Pablo Repetto?

Según señaló el periodista Guillo Arango, en La FM Más Fútbol: “También me pueden desmentir, pero al que querían era a Repetto, el técnico de Santa Fe. Ese era al que pretendían. Pero como ahora todo se maneja por redes sociales, entonces como dicen: ‘no, es que es el técnico que estuvo en Atlético Nacional, es verdolaga’. Repetto realmente no es verdolaga, dirigió unos pocos meses allá”.

Entonces, siguiendo la información de Guillo Arango, todo apunta a que la no llegada de Repetto a Millonarios, en agosto de 2025, tiene que ver con su pasado en Atlético Nacional. Parece que cuando el rumor sonó, a los hinchas no les habría gustado su arribo, tomando en cuenta la ardua rivalidad entre verdes y azules.

A fin de cuentas, Millonarios contrató a Hernán Torres y este acabó de dirigir en 2025. Los resultados no fueron los esperados, quedando eliminado de copa y liga, pero él no armó la nómina, no tuvo pretemporada y casi llegó a apagar un incendio. Esto sería casi suficiente para que la continuidad se diera.

“A Hernán Torres no se le hizo un contrato tan largo, sino se le hizo de un año, hasta junio (2026) previendo que era un técnico de choque porque hay algunas dudas, por parte de miembros de la junta directiva, acerca de él”, añadió Guillo Arango en el espacio referenciado.

Y añadió: “Lo que pasa es que Gustavo Serpa sí tiene plena confianza en Hernán. De hecho ‘se dio el lapo y la pela’ por traerlo”.

A Hernán Torres le trajeron refuerzos para Millonarios

Mateo García, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao son apenas algunos nombres de los que ya ha oficializado Millonarios para la temporada 2026. Eso quiere decir que Hernán Torres ya tiene un equipo con refuerzos y los ojos de los hinchas y la prensa seguirán encima para los torneos que encare.

Hernán Torres dirigiendo en pretemporada a Millonarios.
En 2025, Millonarios no levantó ningún trofeo. Para esta temporada, además de las competencias locales, tendrá la oportunidad de avanzar en Copa Sudamericana. Eso sí, antes deberá vencer a Atlético Nacional en ronda previa.

