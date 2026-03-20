Minnesota United vs. Seattle Sounders: hora y canal para ver a James Rodríguez en la MLS

Lionel Messi y James Rodríguez apuntan a enderezar el camino en la quinta jornada de la MLS, que se disputará entre sábado y domingo.

El par de 10 encarará los juegos del Inter Miami y Minnesota United antes de unirse a las selecciones de Argentina y Colombia para la fecha FIFA de finales de marzo, penúltima ventana internacional antes del Mundial.

Lionel Messi y James Rodríguez, capitanes de Argentina y Colombia que militan en la MLS. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Messi busca redimirse

El astro argentino visitará al New York City FC el domingo, cuatro días después de haber anotado su gol 900. Tamaña proeza fue opacada, sin embargo, por la inesperada eliminación de las Garzas en octavos de final de la Concachampions.

Messi abrió la cuenta para los suyos, pero Nashville empató más tarde, se quedó con el pase a cuartos de final y privó al Inter de batallar por su primer título en la principal competición de clubes de la Concacaf.

Lionel Messi, capitán y figura del Inter Miami Foto: Getty Images

Sin opciones de luchar por la corona internacional, al equipo que dirige el argentino Javier Mascherano le resta enfocarse en defender el título en la liga norteamericana (MLS).

“Hay que levantarse”, dijo el Jefecito tras el mazazo en la Copa de Campeones. “Hay que mirar hacia delante y nos centraremos en la liga, tratando de conseguir partidos y puntos que nos pongan en una posición alta en la clasificación”.

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La necesidad de desquite no pinta fácil. El próximo rival del cuadro rosa lidera la Conferencia Este con 10 puntos, tres más que el Inter Miami, que ocupa la tercera posición.

Sin confirmar todavía si defenderá la corona con la Albiceleste en el Mundial, Messi debe viajar a su país próximamente para jugar un amistoso contra Guatemala en La Bombonera, la casa de Boca Juniors, el 31 de marzo.

Golpazo en la bienvenida

Tampoco ha tenido una buena semana James Rodríguez, el mayor fichaje de la temporada 2026 de la MLS.

Aunque fue fichado a comienzos de febrero, el astro cafetero de 34 años solo debutó con su nuevo equipo el pasado fin de semana en Vancouver. Y tuvo un estreno para el olvido.

En su primera aparición, postergada por problemas físicos, su equipo sufrió la peor derrota de su historia: 6-0 a manos del Vancouver Whitecaps del mediapunta alemán Thomas Müller.

James Rodríguez entrando al campo para hacer su debut en Minnesota United de la MLS Foto: Getty Images

James ingresó cuando el juego ya iba 5-0 y al menos tuvo minutos (26) para reactivar su físico con miras a los amistosos de Colombia ante Francia y Croacia y la Copa del Mundo.

“Estoy apto para poder jugar todo”, aseguró el otrora 10 del Real Madrid, cuyos problemas físicos han lastrado su carrera en los últimos años.

“La semana pasada tuve algo en el pie, no estoy acostumbrado a entrenar en una cancha dura, un campo artificial, y mi cuerpo no estaba apto para esto, pero intento hacer las cosas bien”, afirmó.

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Minnesota recibirá a Seattle Sounders el domingo, en el juego que puede ser el estreno del zurdo colombiano en la casa de su nueva formación.

Los Sounders arrastran una racha de tres triunfos en sus primeros cuatro partidos, en los que apenas han recibido dos goles. Son quintos del Oeste, a tres unidades del líder Whitecaps.

Minnesota, de su lado, buscará su segunda victoria para salir de la antepenúltima posición en la misma conferencia.

Hora y canal para ver a James Rodríguez:

Minnesota United vs. Seattle Sounders

Fecha: 22 de marzo

Hora: 1:30 p.m.

Canal: Apple TV

*Con información de la AFP.