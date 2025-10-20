Suscribirse

Deportes

Molestia por el canal que transmitirá Arsenal vs. Atlético de Madrid: muchos no lo podrán ver

El partidazo de la fecha en la Champions League no irá por la señal principal de ESPN y ha generado críticas entre los espectadores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
20 de octubre de 2025, 8:28 p. m.
Arsenal vs. Atlético de Madrid se jugará en el Emirates Stadium de Londres
Arsenal vs. Atlético de Madrid se jugará en el Emirates Stadium de Londres | Foto: Getty Images

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan en el partido más atractivo del martes en la Champions League 2025/26. Los gunners llegan como líderes de la Premier League, mientras que los colchoneros escalaron a la cuarta posición de la liga española tras un inicio repleto de dudas.

Arsenal parte como favorito a quedarse con los tres puntos en su estadio, sin embargo, el Atlético ya supo poner en problemas a Liverpool el pasado 17 de septiembre (3-2).

Dicho compromiso se transmitirá a través de un canal que no todos los colombianos tienen disponible en su cableoperador: según la programación oficial, se emitirá en la señal de ESPN 5 y Disney+.

Otro Atlético de Madrid

Los pupilos de Diego Simeone cambiaron el chip impulsados por buenas sensaciones en una plaza como Anfield, después de un inicio de temporada repleto de dudas. El momento del Atlético es otro, impulsado por la goleada al Real Madrid en el derbi madrileño y que viene de ganar a Osasuna (1-0) con el regreso de varios efectivos.

“Nosotros tenemos nuestro camino. Tenemos una identidad muy clara de lo que queremos, sabemos a lo que jugamos, hemos ido evolucionando con respecto a las características que los jugadores nos permiten y venimos con la ilusión de hacer un gran partido y llevarnos una victoria que necesitamos, fuera de casa y en Champions”, declaró el DT argentino.

Contexto: Jürgen Klopp explotó al hablar del reemplazo de Luis Díaz en Liverpool: se fue con todo

La última presentación del Atlético fue alentadora. Hace tres semanas, antes del parón de selecciones, vencieron al Eintracht Frankfurt y escalaron a la décima posición de la tabla.

Simeone comentó el equipo de Arteta es “muy bueno” y tiene un “patrón de juego” y “unas características” que les permiten manejar cada partido, algo que lleva ocurriendo desde que el entrenador vasco llegó al banquillo gunner.

“Tienen una identidad absolutamente clara, no la negocian, incluso la van mejorando. Van trayendo mejores jugadores, generando espacios en los lugares donde creen que pueden mejorar para futbolistas que tengan las características para lo que necesitan”, elogió el Cholo.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no dudó en mostrar su enojo tras el penal anulado a Álvarez en Champions
Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | Foto: AFP

Al frente tendrán un Arsenal en pleno estado de forma, que venció a Fulham en condición de visitante el pasado sábado (0-1) y cuenta con el respaldo de su afición en el Emirates Stadium.

Vamos a enfrentarnos a otro rival que nos va a exigir muchísimo Y vamos a tener que demostrar que estamos en el mejor momento. Tenemos perfectamente claro lo que queremos hacer y la dificultad de ello. Pero el estado emocional del equipo ahora mismo es bueno”, destacó Mikel Arteta.

El técnico de Arsenal se mostró confiado por el trabajo de sus dirigidos. “Me da esa convicción de que podemos ir a por todo. Pero eso es todo. Es solo un sentimiento que el próximo día tienes que probarlo, y nada más. Y no podemos estar ocupados pensando en esos temas”, apuntó.

Contexto: Luis Díaz se sienta en la misma mesa que Messi y Mbappé: superó a varias estrellas mundiales en importante ranking

Canal y hora para ver Arsenal vs. Atlético de Madrid

  • Champions League - Fecha 3
  • Estadio: Emirates Stadium
  • Fecha y hora: 21 de octubre de 2025, 2:00 p. m. (COL)
  • Canal: ESPN 5 y Disney+

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Super Astro Sol: consulte si fue el ganador del sorteo del lunes 20 de octubre

2. Gustavo Petro dijo que no responderá la carta de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe: “Uno ha sido condenado”

3. Uber lanza nuevo programa para que conductores ganen dinero extra sin conducir

4. Canal y hora para ver la definición de la serie de campeonato de la Liga Americana

5. Amazon ofrecerá más de 250.000 empleos para la temporada de fin de año. Así puede aplicar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Atlético de MadridArsenalChampions League

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.