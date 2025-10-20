Molestia por el canal que transmitirá Arsenal vs. Atlético de Madrid: muchos no lo podrán ver

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan en el partido más atractivo del martes en la Champions League 2025/26. Los gunners llegan como líderes de la Premier League, mientras que los colchoneros escalaron a la cuarta posición de la liga española tras un inicio repleto de dudas.

Arsenal parte como favorito a quedarse con los tres puntos en su estadio, sin embargo, el Atlético ya supo poner en problemas a Liverpool el pasado 17 de septiembre (3-2).

Dicho compromiso se transmitirá a través de un canal que no todos los colombianos tienen disponible en su cableoperador: según la programación oficial, se emitirá en la señal de ESPN 5 y Disney+.

European action awaits in N5 ⏭️ pic.twitter.com/Mb7EKmxC5w — Arsenal (@Arsenal) October 20, 2025

Otro Atlético de Madrid

Los pupilos de Diego Simeone cambiaron el chip impulsados por buenas sensaciones en una plaza como Anfield, después de un inicio de temporada repleto de dudas. El momento del Atlético es otro, impulsado por la goleada al Real Madrid en el derbi madrileño y que viene de ganar a Osasuna (1-0) con el regreso de varios efectivos.

“Nosotros tenemos nuestro camino. Tenemos una identidad muy clara de lo que queremos, sabemos a lo que jugamos, hemos ido evolucionando con respecto a las características que los jugadores nos permiten y venimos con la ilusión de hacer un gran partido y llevarnos una victoria que necesitamos, fuera de casa y en Champions”, declaró el DT argentino.

La última presentación del Atlético fue alentadora. Hace tres semanas, antes del parón de selecciones, vencieron al Eintracht Frankfurt y escalaron a la décima posición de la tabla.

Simeone comentó el equipo de Arteta es “muy bueno” y tiene un “patrón de juego” y “unas características” que les permiten manejar cada partido, algo que lleva ocurriendo desde que el entrenador vasco llegó al banquillo gunner.

“Tienen una identidad absolutamente clara, no la negocian, incluso la van mejorando. Van trayendo mejores jugadores, generando espacios en los lugares donde creen que pueden mejorar para futbolistas que tengan las características para lo que necesitan”, elogió el Cholo.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | Foto: AFP

Al frente tendrán un Arsenal en pleno estado de forma, que venció a Fulham en condición de visitante el pasado sábado (0-1) y cuenta con el respaldo de su afición en el Emirates Stadium.

“Vamos a enfrentarnos a otro rival que nos va a exigir muchísimo Y vamos a tener que demostrar que estamos en el mejor momento. Tenemos perfectamente claro lo que queremos hacer y la dificultad de ello. Pero el estado emocional del equipo ahora mismo es bueno”, destacó Mikel Arteta.

El técnico de Arsenal se mostró confiado por el trabajo de sus dirigidos. “Me da esa convicción de que podemos ir a por todo. Pero eso es todo. Es solo un sentimiento que el próximo día tienes que probarlo, y nada más. Y no podemos estar ocupados pensando en esos temas”, apuntó.

Canal y hora para ver Arsenal vs. Atlético de Madrid