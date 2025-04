Monumental ‘blooper’ del Bucaramanga en Copa Libertadores: video del gol desperdiciado es viral

Ese tanto hubiera representado tres puntos para el Bucaramanga , que todavía no sabe lo que es ganar en condición de local en esta edición de la Libertadores.

No obstante, el conjunto santandereano cerró la primera rueda de partidos como líder del grupo E. Los dirigidos por Leonel Álvarez tienen cinco puntos en la tabla, uno más que Racing y tres por encima de Colo-Colo.

LO QUE SE COMIÓ LONDOÑO... NO SE PUEDE CREER Era el gol del triunfo para Bucaramanga: ¿Alguien lo puede explicar? Fecha 3 del grupo E de la #LIBERTADORESxESPN Atl. Bucaramanga 1-1 Fortaleza ▶️ Más 🏆 Conmebol #Libertadores en #DisneyPlus pic.twitter.com/YeuLzuDcDP

¿Qué dijo Kevin Londoño?

“No es de sacar excusas. Simplemente, la boté. Cuando he hecho las cosas bien nunca he alardeado de mi trabajo y ahora que lo erré tampoco puedo escudarme. Lo boté”, dijo.

Londoño quedó afectado por la ocasión perdida, aunque recibió el respaldo del plantel. “Los compañeros me dicen que da un pequeño bote cuando la voy a empalmar. No la he podido ver, un poco triste. Esto es fútbol, ahora toca levantar la cabeza”, agregó.