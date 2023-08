Mundial Femenino 2023 | Gran ausente de Colombia por fin tendrá su debut desde el terreno de juego en la cita orbital

El estratega habló también de su rival, “Hemos analizado desde hace tiempo a Marruecos. Es un equipo que sale con la necesidad de ganar por el hecho de conseguir el triunfo ante Corea y nosotros salimos también a ganar. Es una selección que basa el ataque en transiciones y contraataques. Sabemos lo de la pelota quieta y prestar atención a eso con oficio”, afirmó, dejando claro que Colombia no subestima a las africanas.

Nelson Abadía regresa a dirigir desde el banco

“Tener la visión desde la tribuna, para uno como técnico, es bueno porque tiene la globalidad de todo el juego, y se tiene la visión de todo el campo para dar unas indicaciones acertadas” afirmó el estratega sobre sus anteriores partidos, en los que no pudo estar en el terreno de juego.

“Pero estar en la línea es pertenecer al juego, a mí me gusta pertenecer al juego y esos dos partidos no pertenecí al juego, sin embargo los viví y los gocé. Hice en la tribuna lo que hace cualquier hincha y yo del fútbol soy hincha” narró.

Además, dejó saber sus sensaciones desde la tribuna recordando su estadía en Colombia, “En la tribuna del Pascual Guerrero estaba viendo el partido de la final entre América de Cali e Independiente Santa Fe con la gente, pero porque me gusta el sentir y el vivir de lo que palpa el aficionado y en esta vez me tocó como aficionado, salté, brinqué y lo gocé, lo que no puedo hacer en la línea, donde tengo que estar expectante” agregó.