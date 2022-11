Mundial Qatar 2022 | Jugador uruguayo advierte que no les puede pasar lo mismo que a Argentina en su debut

El próximo jueves 24 de noviembre, sobre las 8:00 de la mañana, hora de Colombia, la selección de Uruguay debutará en el Mundial de Qatar 2022 enfrentando a su similar de Corea del Sur. Y aunque la historia futbolística de los asiáticos hace pensar que podría ser un partido sencillo para la Celeste, los uruguayos no quieren cometer el error de confiarse y llevarse una fea sorpresa como les pasó a sus vecinos argentinos en el partido ante Arabia Saudita.

Corea del Sur es un rival “muy agresivo” que no cesa en su presión, pero Uruguay lo tiene estudiado y sabe dónde puede “hacerle daño” el jueves, cuando debuten en el Grupo H del Mundial de Catar-2022, estimó el volante charrúa Lucas Torreira.

“Tenemos un debut complicado, ante un rival muy agresivo, que hemos estado analizando en estos últimos días”, aseguró Torreira la tarde del martes en conferencia de prensa en el centro de entrenamiento Al Erssal 1, en Doha, y la clave pasará por “ocupar bien los espacios para poder hacerle daño”.

Para el volante del Galatasaray, de 26 años, no hay espacios para subestimar a ningún equipo, porque “todas las selecciones que están acá son competitivas”.

“Vemos el caso de Arabia Saudita, que hizo un gran partido y le ganó a una de las favoritas como es Argentina”, este martes por 2-1 en el primer gran sacudón del torneo.

Aparte, agregó, “creo que nunca hayamos subestimado a ningún rival”. “Siempre jugamos igual, en busca de la victoria, así esté enfrente Corea del Sur o Portugal”, segundo adversario de la Celeste en la llave, a la que enfrentará el 28 de noviembre.

Además, advirtió Torreira, “el primer partido puede marcar el rumbo del Mundial para nosotros, es clave para ver si vamos a tener un gran Mundial o un mal Mundial”.

Uruguay siempre encara los partidos “pensando en salir a ganar”, agregó el volante central, que jugará en Qatar su segundo Mundial tras el de Rusia-2018, donde disputó los cinco partidos de la Celeste, que llegó hasta cuartos de final.

Al respecto, el haber jugado hace cuatro años en Rusia le permite manejar “la ansiedad de otra manera”, aunque siempre escucha “a los jugadores con más experiencia”, y en esta selección charrúa hay muchos.

“Tenemos varios compañeros con varios Mundiales encima, y es bueno escucharlos”, admitió Torreira, que se mostró feliz de estar en Qatar porque jugar un Mundial “es lo que todos sueñan y desean jugar, porque es la competencia más importante del fútbol”.

La canción uruguaya que se burla de sus rivales sudamericanos

Siguiendo con una línea en donde empieza a mencionar las selecciones sudamericanas rivales, a las cuales el equipo uruguayo ha logrado vencer a lo largo de su historia en algún campeonato oficial. Los primeros mencionados son los brasileños: “No soy brasuca porque no soy pizarrero”.

Invocando que, a pesar de ser pocos habitantes, es un país al que ningún rival desea enfrentarse en lo que concierne al fútbol: “Nosotros somos orientales de Uruguay. Los tres millones que no te querés cruzar”.

Como acostumbran a ser las letras adaptadas a canciones de fútbol, estas hacen referencia a sucesos importantes donde lograron sobrepasar a sus rivales. En esta, el autor dedica una estrofa a la Selección Argentina, la cual fue vencida por Uruguay en la Copa América de 2011, celebrada en el territorio de Messi y compañía, que no se salva de la burla que le hacen por ello: “A la Argentina le ganamos varias veces. De visitante, en su copa con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona y la Celeste en Buenos Aires fue campeona”.

También para los brasileños hay otro recado que deja la canción, haciendo alusión al inolvidable “Maracanazo” de la cita orbital de 1950. Sin respeto alguno por los pentacampeones, les recuerdan hasta un cambio de indumentaria: “Que más decirles a los amigos brasileros, que hasta empatando de local eran primeros. Imagínate qué traumados los dejamos, que hasta el color de camiseta le cambiamos”.

Para finalizar, y buscando no dejar por fuera de las burlas a ningún equipo sudamericano que se catalogue como ‘grande’, también hay un aparte para Chile, equipo no clasificado a Qatar 2022, a los cuales los clasifican de “fracasados” y que, por su historia, no tienen la capacidad de “hablar de fútbol”: “Si seguimos con países agrandados, vaya saludo para los más fracasados. Hasta que sepan cuánto pesa la del mundo, si sos chileno no podés hablar de fútbol”.

*Con información de la AFP.