Mundial Qatar 2022: la promesa de las parejas de los futbolistas argentinos si ganan en la final ante Francia

A falta de dos días para la final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, en la que tanto Argentina como Francia buscarán su tercer título, fue revelada la promesa de las parejas de los jugadores de la albiceleste si se coronan campeones.

Muri López Benítez, compañera sentimental de Lisandro Martínez, quien se desempeña como zaguero central del Manchester United, contó el trato al que llegaron las parejas de los futbolistas cenando una noche antes de la semifinal ante Croacia, en la que los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 3-0.

“Cada una tiene su cábala porque hay algo que te identifica, pero en la cena salió que si todo salía bien teníamos ganas de hacernos todas un tatuaje para recordar este momento histórico”, dijo en el programa televisivo de Georgina Barbarossa en Argentina.

Según López, luego aunque no establecieron exactamente qué se van a tatuar, lo que sí dejaron claro es que será algo en honor al máximo certamen de la balompié disputado en Oriente Medio. “No hemos decidido cuál es el tatuaje, se armó un debate porque unas querían ‘esa cosa’ —la copa—, otras querían la fecha, otras algo escrito en árabe... había varias ideas”, comentó.

En cuanto a su relación con las parejas de las futbolistas, afirmó que es tan buena como la de ellos: “Son súper buena onda, tuvimos la oportunidad de vernos en la concentración, en algunos de los cumpleaños, salimos a cenar todas juntas, estuvimos hasta tarde... cerraban el restaurante y nosotras hablando con mucha buena onda. Está esa alegría, esa felicidad de todos los argentinos”.

Pese a lo “buena onda” que son, Muri López confesó que sintió nervios la primera vez que las conoció, en especial por lo famosas que son. No obstante, unas vez pudo compartir con algunas de ellas, notó que eran mujeres sencillas.

“La primera vez que las conocí estaba nerviosa porque las ves por las redes sociales o en la tele y decís ‘qué nervios, ¿qué voy a hacer o cómo van a ser?’ y cuando las conocés te das cuenta que son una más”, agregó la pareja de Lisandro Martínez, que si bien se está consolidando como titular en el Manchester United, en Argentina es suplente: quienes se desempeñan como zagueros centrales son el experimentado Nicolás Otamendi, del Benfica, y Sergio Romero, del Tottenham.

La unión de los argentinos en el camerino

La selección de Argentina se convirtió en la primera finalista del Mundial de Qatar 2022 tras golear a Croacia 3-0. La euforia de los jugadores e hinchada se tomó las redes sociales y, horas después del triunfo, se viralizó un polémico canto desde el combinado gaucho.

En los camerinos, los futbolistas argentinos celebraron como acostumbran a hacerlo, en esta ocasión con cánticos que apuntan a las selecciones de Brasil e Inglaterra, dos rivales históricos que tiene la albiceleste.

“Brasilero qué pasó, arrugó el pentacampeón, Messi se fue para Río y con la copa se quedó. Somos la banda argentina y siempre vamos a alentar, porque tenemos el sueño de salir campeón mundial”, se escuchó cantar a los jugadores argentinos con un tono de burla para los brasileños, selección que es liderada por Neymar.

Y no solo fue ese cántico. Los jugadores de la albiceleste también se acordaron de los ingleses. “Yo soy así, soy argentino, ingleses putos, de Malvinas no me olvido. Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes”, se les escuchó cantar a rabiar.

El video fue publicado por el zaguero Nicolás Otamendi a través de sus historias en Instagram, aunque algunos seguidores lo descargaron para compartirlo en otras redes sociales.