Los narcos que conforman el once ideal de Colombia según revista española

La Revista Panenka es una publicación mensual española en la que se tratan temas relacionados con el fútbol y en la edición del mes de junio hicieron su tradicional antiguía del Mundial, un especial que ha generado indignación en Colombia pues presentaron un once ideal del país conformado por narcotraficantes.

Panenka presentó equipos conformados por elementos representativos de cada país y en el caso de Colombia decidieron incluir “El once de los narcos”.

Un equipo que tiene los nombres de algunos de los peores criminales de la historia del país como Pablo Escobar, Griselda Blanco, Jorge Luis Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder, Fabio Ochoa, entre otros.

El gran concepto que tenía de la @RevistaPanenka desapareció por concepto al ver semejante despropósito. Una falta de respeto (y originalidad) hacia un país como Colombia pic.twitter.com/rH5FD2pkgr — Fabián Mauricio Rozo (@fabianrozo) 13 de junio de 2018

Esta revista #PANENKA me preguntó quien serán los creativos??? Por que les falta más inteligencia!! Salir con eso es no tener nada en la ?? — LiliMercado (@LiliMercadoc17) 13 de junio de 2018

Estos pasquines como Panenka, que no les importa calumniar e injuriar, para vender, porque carecen de argumentos deportivos, deben ser demandados por el gobierno Colombiano, esos narcotraficantes están muertos o en la carcel, mientras que estos países cada vez consumen más droga — El Libre pensador. (@henvald) 13 de junio de 2018

Totalmente de acuerdo contigo Andrés, esto es poco profesional y además poco ético, para mí Panenka perdió su horizonte. — John Carrillo (@YoSoyJohnK) 13 de junio de 2018

si Colombia produce droga, es para satisfacer las necesidades de los paises y personas que ven la ven como la satisfacción de sus necesidades, "La Droga". Panenka solo ve lo malo de un puñado de malos Colombianos, porque la droga es el único interés que ha visto de colombia. — Ricardo Sarmiento (@RicardoSar1) 13 de junio de 2018

Esta selección generó indignación entre los colombianos. Y no era para menos. Cuando la publicación se refiere a otros países acuden a ejemplos mucho más amables. En el caso de Japón el once ideal está conformado por los mejores ánimes, en Egipto incluyen los once mejores faraones y en Uruguay a los escritores más destacados.

Desde su cuenta de Twitter, Panenka reconoció que había cometido un error y pidió disculpas a los colombianos que se sintieron ofendidos con su “Once ideal de los narcos”.

Además afirman que siempre han querido tratar al país con respeto y acuden a una edición anterior de su antiguía para excusarse. En 2014 habían hechó el once ideal basados en personajes de las novelas de Gabriel García Márquez.

Pedimos disculpas a los colombianos que se han sentido ofendidos por nuestra Antiguía 2018. No era en ningún caso nuestra intención. Siempre hemos querido tratar al país con cariño y respeto. En la Antiguía de 2014 publicamos el 11 de Gabo. Más tarde, le dedicamos un número pic.twitter.com/ITtKli7Ztm — Panenka (@RevistaPanenka) 13 de junio de 2018

Más adelante explican que esta antiguía "está hecha con un tono ácido y en ella no siempre destacamos cosas positivas". Y se justifican con la proliferación de series de televisión que recrean esta etapa cruenta del país: "Pero la distancia y el efecto de ciertas series de televisión nos han jugado una mala pasada. Lo sentimos."