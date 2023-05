Mundial Sub-20 en Argentina: canal y hora para ver el debut de la Selección Colombia ante Israel

El equipo cafetero no podrá contar para este certamen con Jhon Jader Durán que no fue prestado por el Aston Villa.

La primera fecha del Mundial Sub-20 dejó ganador al local Argentina 2 a 1 ante Uzbekistán; Eslovaquia venció 4 a 0 a Fiyi; Estados Unidos se impuso por 1 a 0 a Ecuador y Guatemala cayó con Nueva Zelanda.

De esta manera, la tabla de posiciones del grupo A y el B va de la siguiente manera:

Grupo A

Argentina 3 puntos (1PJ)

Nueva Zelanda 3 puntos (1PJ)

Uzbekistán 0 puntos (1PJ)

Guatemala 0 puntos (1PJ)

Grupo B

Eslovaquia 3 puntos (1PJ)

Estados Unidos 3 puntos (1PJ)

Ecuador 0 puntos (1PJ)

Fiyi 0 puntos (1PJ)

Selección colombiana de fútbol sub 20 entrena en Argentina para debutar en el mundial de su categoría frente al equipo de Israel. - Foto: Federación Colombiana de Fútbol FEDEFUTBOL

Este domingo, el turno es para el grupo de C y D. En el C se ubica Colombia junto a Senegal, Japón e Israel.

Precisamente contra los Israelitas arranca la ilusión cafetera que llega tras ser el tercer mejor equipo de sudamérica. La tricolor, terminó sumando18 puntos detrás de Brasil y Uruguay y además de ir al Mundial, tiene cupo a los Juegos Sudamericanos de Santiago de Chile

Israel, por su parte, juega por primera vez un Mundial Sub-20. Es dirigido por Ofir Haim que juega con un sitema de 4.2.3.1. Este país, se destacó en Eslovaquia, en el campeonato europeo Sub 19 de 2022 en el que fue finalista. Su referente en el terreno de juego es, Tay Abed del PSV de Países Bajos.

“El primer objetivo es salir primeros y para eso hay que ganar el partido del debut, el rival es un gran equipo y la meta es pasar. Todas las selecciones que están acá tienen mérito, sabemos que es Israel y lo mas importante es enfocarnos en nuestro juego y tener la confianza”, indicó Juan Castilla, jugador del Houston Dynamo de la Major League Soccer.

El equipo es dirigido por Héctor Cárdenas y no contará con Jhon Jader Durán, delantero del Aston Villa F. C. pues su club no lo cedió. Este mundial no obliga a las escuadras a ceder a sus futbolistas.

Yaser Asprilla Watford F. C. de la EFL Championship de Inglaterra y Óscar Cortés, jugador de Millonarios son las estrellas del onceno nacional.

“El mediocampista ofensivo del Millonarios FC, de la Primera A de Colombia, puso de manifiesto su inagotable repertorio de virtudes cuando su equipo más lo necesitaba. De características creativas, eficaz a la hora de anotar tantos y muy buen asistidor, Cortés formó parte de una zaga que fue regular a lo largo de los nueve partidos que le tocó disputar”, indica la Fifa en su página principal.

Óscar Cortés durante el Sudamericano Sub-20 - Foto: NurPhoto via Getty Images

Alexis Manyoma, quien le marcó en el sudamericano gol a Venezuela sabe que arrancar ganando es un envión anímico para el resto del torneo y lograr el objetivo.

“Es muy importante arrancar ganando, le da mucha confianza al equipo para los siguientes partidos. Para todos es un sueño hecho realidad, desde que empezamos a jugar soñamos con llegar a Selección y jugar un Mundial, queremos hacerlo de la mejor manera”, dijo el mediocampista de 20 años.

Posible formación: Luis Marquínez; Edier Ocampo, Kevin Mantilla, Fernando Álvarez, Andrés Salazar; Gustavo Puerta, Jhojan Torres; Óscar Cortés, Yaser Asprilla, Miguel Monsalve y Tomás Ángel.

DT: Héctor Cárdenas.

Héctor Cárdenas, técnico de Colombia. - Foto: Getty Images for DFB

¿Dónde y cuándo juega Colombia en el Mundial Sub-20?

La transmisión por televisión estará a cargo de Caracol TV. En https://www.semana.com/ usted encontrará todos los detalles de este campeonato.

Israel vs. Colombia

Día: Domingo 21 de mayo de 2023

Hora: 1:00 p. m. (hora de Colombia) – 3:00 p. m. (hora local)

Estadio: Único Diego Armando Maradona, La Plata.

Japón vs. Colombia

Día: Miércoles 24 de mayo de 2023

Hora: 4:00 p. m. (hora de Colombia) – 6:00 p. m. (hora local)

Estadio: Único Diego Armando Maradona, La Plata.

Colombia vs. Senegal

Día: Sábado 27 de mayo de 2023

Hora: 4:00 p. m. (hora de Colombia) – 6:00 p. m. (hora local)

Estadio: Único Diego Armando Maradona, La Plata.