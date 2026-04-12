Muñoz y Lerma claves en el triunfo agónico del Crystal Palace ante Newcastle

Este domingo 12 de abril, el Crystal Palace disputó su encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Premier League frente al Newcastle.

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El partido llamó la atención de los aficionados de la Selección Colombia, puesto que contaba con la participación de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, formación titular del equipo del sur de Londres.

Las Águilas llegaban a este compromiso en la casilla 14 con 39 puntos, con la ilusión de una victoria que les permitiera ascender posiciones en la tabla y tener aún probabilidades de clasificar a torneos internacionales.

Por su parte, el Newcastle se presentaba como un rival directo en esta disputa, situándose apenas un puesto por encima en la clasificación general.

Crónica del encuentro

El inicio del juego mostró a ambos equipos con intención ofensiva. La primera oportunidad clara para los locales nació de un remate de Daniel Muñoz, el cual fue desviado por el portero Aaron Ramsdale.

Pese a la presión del Palace, el Newcastle logró abrir el marcador mediante una anotación del delantero danés William Osula, ventaja que se mantuvo durante gran parte del trámite.

Ante la necesidad de revertir el resultado, el entrenador Oliver Glasner decidió realizar un cambio, dándole paso al delantero Jean-Philippe Mateta en sustitución de Jørgen Strand Larsen.y

Ya sobre el minuto 68, nuevamente un colombiano se volvió a destacar; esta vez Jefferson Lerma estuvo cerca de igualar el marcador con un cabezazo que impactó en el poste de la portería rival.

Remontada en el agregado

La insistencia del equipo local dio frutos a diez minutos del final del tiempo reglamentario. Daniel Muñoz realizó un pase clave que permitió a Mateta conectar de cabeza para establecer el empate momentáneo en el marcador.

La presión del Crystal Palace continuó hasta los minutos finales, encontrando una oportunidad definitiva en el tiempo de adición.

En el minuto 94, el defensor Sven Botman cometió una infracción en el área sobre Jefferson Lerma, lo que derivó en la sanción de un tiro penal. Mateta ejecutó el cobro de manera efectiva para sellar la remontada.

Con esta victoria, el Crystal Palace suma tres puntos que le permiten superar al Newcastle en la tabla de posiciones, ubicándose ahora en la casilla 13 de la liga inglesa.

Tras este resultado, el equipo de las Águilas enfocará su atención en la competencia internacional. El próximo jueves 16 de abril, el equipo enfrentará a la Fiorentina de Italia por la vuelta de los octavos de final de la Conference League, serie en la que el club inglés tiene la ventaja por tres goles a cero.