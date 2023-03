Néstor Lorenzo da nuevo parte médico sobre Juan Fernando Quintero; ahora dice que no hay fractura

Juan Fernando Quintero sigue siendo la noticia en la Selección Colombia. Tras ausentarse del juego en el que Junior enfrentó a Santa Fe, viajar a la concentración de la Selección, no jugar con Corea del Sur y ser desconvocado del equipo colombiano, se va aclarando el panorama.

Primero, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez dijo que el volante tenía un golpe más arriba del tobillo. Luego, el técnico argentino de la Tricolor indicó que era un problema de la pantorrilla.

Bolillo Gómez habla de la continuidad de Juan Fernando Quintero en Junior de Barranquilla. - Foto: Junior y AFP

SEMANA confirmó con Luis Javier Fernández, médico de Junior, que era un golpe en la tibia. Durante el fin de semana se dijo que era una fractura por estrés y ahora Néstor Lorenzo entrega un nuevo, y al parecer, definitivo parte médico.

“Siguió con la molestia con la que vino, se le hizo un estudio más sutil, una resonancia magnética. Él vino con una tomografía computada donde no acusaba ningún tipo de lesión, pero tenía el dolor al correr y no se le iba. El cuerpo médico mandó a hacer esa resonancia y le salió un edema óseo intramedular, no sé bien el término. Eso es lo que justifica el dolor que Juanfer siente. Lamentablemente, no está disponible porque necesita reposo para que no le duela”, dijo el técnico sobre la situación de Juan Fernando Quintero.

Otro de los jugadores en duda era James Rodríguez, que no terminó uno de los entrenamientos, sin embargo, el mismo entrenador confirmó que ya está disponible. “Disponibles todos, el único que no está es JuanFer”, confirmó el técnico.

Lorenzo destacó en el rival el gran papel que hizo en el Mundial de Qatar 2022. Japón venció a España y a Alemania por 2 a 1 en cada duelo, empató con Croacia y solo perdió con Costa Rica del colombiano Luis Fernando Suárez. El entrenador argentino conoce bien el equipo dirigido por Hajime Moriyasu.

“El partido será contra un rival muy difícil, mundialista, que ha hecho un gran Mundial, que ha competido con las selecciones más grandes del mundo y que nos genera una expectativa muy linda de saber cómo estamos. Sabiendo que estamos en preparación, con muchos jugadores jóvenes y que ese recambio queremos que se dé en el mejor contexto, que sea con un triunfo. Una hermosa prueba para nosotros”, indicó.

Quintero se había perdido el último partido de Junior en la Liga Betplay - Foto: FCF

El segundo amistoso de la Selección Colombia será este martes 28 de marzo a las 5:20 a. m., hora colombiana. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Yodoko Sakura de Osaka, lugar al que llegó el equipo nacional desde el sábado 25 de marzo.

“El objetivo es la formación de un grupo fuerte con metas claras y encontrar un funcionamiento para que el equipo se conozca y se entienda dentro del campo. En cuanto el partido en sí, debemos trabajar un poco más ordenados en la recuperación, no saliendo a destiempo, porque son equipos con un buen funcionamiento y mucha velocidad, que tienen un trabajo de años con los mismos entrenadores. Vienen de jugar un gran Mundial los dos, tanto Corea como Japón”, puntualizó Néstor Lorenzo.

Con Néstor Lorenzo, Colombia le ganó a Arabia Saudi 1 a 0, a Guatemala 4 a 1, a México 3 a 2, a Paraguay 2 a 0; empató sin goles con Estados Unidos y 2 a 2 con Corea del Sur. En el último juego, Falcao García sumó siete minutos y, a Lorenzo lo han cuestionado mucho por su convocatoria.

“Decir lo que es Falcao como jugador y como persona es redundante. Llegó a ser el mejor 9 del mundo en una época, ha tenido un techo impresionante. Yo creo que tiene todavía muchas cosas para darle a la Selección”, concluyó Néstor Lorenzo.