Néstor Lorenzo no aguantó y contó en vivo lo que hará “puertas adentro” con los jugadores de la Selección Colombia

“ Por rendimiento hasta acá la autocrítica existe. Se hace puertas adentro y lo que puedo compartir con ustedes lo hago con mucho gusto. Ya he dicho en lo que hemos fallado. Le dimos tiempo a Perú para que se acomode y nos espere con dos líneas de 4“, dijo, en palabras recogidas por As Colombia .

“Eso muestra una intención y el problema fue nuestro. No lo supimos resolver. Tendríamos que tener más puntos de los que tenemos, hemos hecho grandes partidos en donde no sumamos y ahora es un bajón del equipo en intensidad, precisión y llegar al gol, sobre todo eso”, añadió.

“Insistir en volver a tener el juego y la intensidad que algún día se tuvo. Hoy también el árbitro cortó el partido y eso nos quitó un poco de ritmo. Enfocándonos en lo nuestro, sí es cierto que hemos perdido intensidad y fluidez en el juego y en los últimos metros. Faltaron jugadores importantes, se nos cayeron dos delanteros centro, los que jugaron no lo hicieron mal, pero sin duda influye”, expresó.

Además, Néstor Lorenzo aseguró, claramente, que la necesidad de la Selección Colombia este viernes 6 de junio era ganar. No había otra chance en el papel, pero la historia fue distinta.

“No, sin duda que la idea era ganar, era nuestra obligación ganar. Si bien todos los partidos de la Eliminatoria son muy difíciles y se dan estas cosas, sí teníamos la obligación de salir a ganar el partido. Con Cucho queríamos reemplazar a Lucho Díaz con más presencia en el área. Hubo unas cuantas situaciones, no pudimos abrir el partido, pero no, Perú se defendió muy bien y a nosotros nos faltó precisión”, terminó, entre otras cosas más.