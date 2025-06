Néstor Lorenzo no se calló contra periodista tras el Argentina vs. Colombia: pregunta lo incomodó

“No, agallas es una palabra jodida. ¿Vos creés que cualquier rival se le planta a Argentina así como estos chicos? ¿Te parece que no tienen agallas? Yo creo que tuvieron muchas agallas. Es una cancha muy difícil, es muy rápida, el equipo argentino está muy mecanizado con movimientos espectaculares. No es fácil venir y tratar de jugarle como le jugó Colombia y como le generó situaciones. Yo estoy orgulloso del rendimiento “, expresó.

“La otra vez me hicieron hacer una publicidad, que igual me hubiera gustado decirlo, que es que estemos todos juntos, que nos unamos. Yo les dije a los jugadores que ellos generaron en la gente que siempre deben ganar 4 a 0 y que deben ganar todos los partidos y no es así, es difícil la Eliminatoria muchachos, no es fácil ganarle 3 o 4 a 0 a todos”, dijo.