La Selección Colombia está en el ojo del huracán, tanto a nivel deportivo como a nivel convivencial. Este viernes, 6 de junio, empató 0-0 con Perú, pero los ojos de la prensa y los aficionados apuntan a otra situación.

El delantero Jhon Jáder Durán fue titular en el esquema de Néstor Lorenzo este viernes. No obstante, al jugador se le vio alegando con sus compañeros, además de recibir amonestación y definir de forma cuestionable un par de acciones de juego.

Ante su mal desempeño, Néstor Lorenzo decidió sacar a Jhon Jáder Durán para el arranque del segundo tiempo, y darle ingreso a Luis Javier Suárez.

Jhon Durán en el Colombia vs. Perú por Eliminatorias. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el periodista Paolo Arenas reveló una delicada información en su cuenta de X. Afirmó: “Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma si frenó al 9”.

Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros.



Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó.



James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma si frenó al 9.



El show post-partido. pic.twitter.com/djWFOjGLyf — Paolo Arenas (@PaoloArenas) June 6, 2025

Sin embargo, Néstor Lorenzo dio respuesta final al respecto y reveló qué pasa en la interna de Selección Colombia. Lo hizo en la zona mixta del estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, y tiró un dardo a las personas que inventan rumores.

“No puedo creer que haya tanta mala leche, tanta maldad, inventar cosas inexistentes. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte. No jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad y precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada; está todo entero en el plantel”, dijo Lorenzo en declaraciones recogidas por As Colombia.

Además, por la misma línea, añadió: “Hubo una fuerte autocrítica. Tenemos que mejorar mucho en el juego, volver a ser el equipo que fuimos alguna vez, si es con cambios, con cambios. Recuperar el nivel que se tuvo, pero no inventen en las redes. Dijeron que me peleé con Durán, que nos separaron otros compañeros, barbaridades. Me da pena esa gente tan mala; hay que identificarlos, le hacen mucho daño al fútbol”.

Néstor Lorenzo desmiente pelea en la interna de Selección Colombia. | Foto: FCF

Jhon Durán también dejó clara su postura al respecto: “El periodista que tuvo el pensamiento o la imagen de salir a decir esto, que tenga la misma claridad de salir a decir que no es verdad porque no es bueno acusar a personas que estamos haciendo un trabajo por cosas que él pensó o se imaginó. No hay que inventar más de lo que pasa porque nadie pelea aquí con nadie, somo un grupo de compañeros, estamos aquí por el país y no hay necesidad de eso”.