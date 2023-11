Néstor Lorenzo ya habría tomado decisión con Falcao en la Selección Colombia para los duelos de eliminatorias

El Tigre, en esta oportunidad, firmó doblete para servirle en bandeja de plata la clasificación al onceno de Vallecas, gracias a dos muestras de que la jerarquía sigue intacta para el experimentado delantero, a pesar de que no suma muchos minutos y le ha costado en el último tiempo. Una gran oportunidad para tomarse confianza de cara al resto de temporada.

Lorenzo y su decisión

Aunque esto no le asegura su presencia en la convocatoria, sí deja gratas sensaciones para lo que viene y más en un momento donde la tricolor necesita de gol, pues en los últimos dos juegos el equipo no fue eficaz y cedió puntos que se esperan que no hagan falta en su sueño al Mundial de 2026.