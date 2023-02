- Foto: DeFodi Images via Getty Images

Neymar, de nuevo en el ojo del huracán: vecinos no lo soportan por sus ruidosas fiestas en París

- Foto: DeFodi Images via Getty Images

El presente del actual jugador del PSG, Neymar, no es el mejor. El delantero ha sido severamente criticado en Francia por su fútbol dado que no ha aportado suficiente en los duelos del club parisino, tanto en Ligue One como en la copa local, donde terminó eliminado entre semana a manos del Marsella.

El medio L’Équipe le dedicó unas líneas al atacante brasileño, quien en la actual temporada completa 1.327 minutos disputados en 17 partidos de liga, 15 de ellos como titular, y ha marcado 11 goles.

“Como contra el Angers a mediados de semana, el brasileño bajó demasiado a buscar balones e intentó demasiadas veces marcar la diferencia en solitario”, indicó el medio francés sobre el partido anterior de la derrota del domingo.

Sobre el juego ante Rennes, el diario expresó que “el resultado fue que perdió balones en zonas complicadas y casi nunca causó peligro en el área” del equipo rival. “Una actuación preocupante a un mes del Bayern”, agrega refiriéndose al partido por Champions League programado para el 14 de febrero.

Neymar no ha pasado sus mejores momentos en los últimos meses con el PSG. - Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Pero hubo más críticas para el número 10 del PSG, ya que una vez más Daniel Riolo fue contundente con su mensaje. “¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?”, preguntó el periodista francés.

Cabe recordar que el club de la capital de Francia desembolsó al Barcelona un total de 222 millones de euros en 2017 para quedarse con los servicios del brasileño.

“No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de octavos de final en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida”, sentenció Riolo.

La eliminación del Mundial de Qatar se sumó a su pobre presente. - Foto: Getty Images/Robert Michael/picture alliance

Problemas fuera de la cancha

Ahora bien, en esta oportunidad, el brasileño se encuentra en el ojo del huracán luego de conocerse en las últimas horas que sus vecinos en París ya no lo soportan por las constantes ruidosas fiestas que hace el astro. La última vez que sucedió un hecho similar quedó claro en la celebración de su 31 cumpleaños el domingo pasado, cuando algunos de ellos llamaron a la policía para pedir que se parara el ruido.

El medio francés Le Parisien publicó este sábado un amplio reportaje en el que el mismo alcalde de Bougival, Luc Wattelle, que tiene su casa cerca de la del astro brasileño del París Saint Germain (PSG), se queja del que califica como “un individuo sin respeto” por los vecinos.

“No era solo un fondo sonoro, era prodigiosamente molesto”, explica Wattelle, que insiste en que no era la primera vez que Neymar se hacía notar.

“En un determinado momento, vamos a abrir un procedimiento ante el fiscal por alteración repetida del orden público”, agrega.

Los agentes que acudieron al recinto dijeron que la fiesta se iba a terminar a las 9:00 p. m., pero los testimonios recogidos por Le Parisien afirman que a las 11:45 p. m. todavía se escuchó el “¡Cumpleaños feliz!”.

El brasileño no ha encontrado su punto élite en el PSG. - Foto: REUTERS

PSG sufre dolorosas bajas de cara al juego con Mónaco

Varios jugadores del París SG están afectados por un virus a apenas unas horas de su partido de Ligue 1 contra el Mónaco, valedero para la 23ª jornada del campeonato francés que se disputará este sábado.

El PSG, sin precisar la identidad de los afectados ni la naturaleza del virus, indicó que algunos jugadores sufren “un pequeño virus” y que han sido “atendidos por el servicio médico”.

Según la emisora RMC, se trata de “un virus intestinal” que provoca síntomas como “vómitos, dolor de vientre y fatiga”.

A tres días de recibir al Bayern Múnich en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, la aparición de este virus en un nuevo motivo de preocupación para un París SG que este sábado ya no podrá contar con dos de sus grandes figuras, Lionel Messi y Kylian Mbappé, con molestias físicas, además del centrocampista italiano Marco Verratti.