Ni con Selección Colombia en semis de Copa América habrá liga femenina profesional

La decisión parece estar tomada. La segunda liga femenina no se va a realizar, pese a ser Colombia la sede de la Copa América, escenario en el que además de mantenerse invicto el equipo femenino de mayores, se han realizado protestas para exigir la dignidad de una profesión cada vez más pisoteada.

Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali y Cortuluá son los únicos equipos que mostraron intención en la segunda versión de este año, lo que evidentemente no alcanza para hacer una liga competitiva, más cuando escarlatas y azucareras tienen asegurado por Colombia el cupo a Copa Libertadores que se realizará en Ecuador del 13 al 28 de octubre.

Mientras tanto, el mundo ve cómo la Selección Colombia se luce en el torneo en que es local. Con la última victoria 4 a 0 con Chile, las colombianas finalizaron en la primera ubicación del Grupo A, con puntaje ideal tras cuatro triunfos, con apenas tres goles en contra.

Colombia extendió a 13 partidos su racha invicta por fase de grupos de CONMEBOL Copa América (12V 1E). La única vez que no pudo ganar fue justamente ante Chile, en un empate 1-1 en 2018.

Además, con esta victoria, las cafeteras finalizan una fase de grupos con puntaje perfecto por segunda vez en la historia de la CONMEBOL Copa América: anteriormente sucedió en la edición 2014, donde también obtuvo cuatro triunfos.

Se enfrentarán en la semifinales a Argentina el lunes 25 de julio a las 7 de la noche en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga.

El Ministerio del Deporte concedió 1.200 millones para el campeonato, pero Dimayor en asamblea extraordinaria decidió que no.

“La asamblea extraordinaria de la Dimayor designó a sus cuatro representantes en el Comité Ejecutivo de FCF, para que soliciten a la Federación organizar y realizar una competencia femenina para el segundo semestre de 2022, considerando los elementos discutidos en la reunión”, dijo la entidad del fútbol en la síntesis de la reunión.

La lucha por el respeto y la dignidad laboral que merecen la han dado con resultados. Campeonas de Juegos Bolivarianos, Panamericanos, subcampeonas en dos oportunidades de la Copa América, dos participaciones consecutivas en Juegos Olímpicos y la misma cantidad en la Copa Mundial de la Fifa.

Por ese tipo de situaciones, las mujeres que se ponen los cortos y guayos, se la rebuscan en otro terreno diferente al de juego. Para sobrevivir deben recoger chatarra o cultivar fresas en Colombia, lavar platos o pintar casas en Estados Unidos, pues tienen mayores ganancias que en un mes de salario en un equipo profesional de fútbol en el país.

“En una semana, lavando platos en Estados Unidos, uno se hace lo que acá le pagan por un mes”, dijo María Martínez, de 27 años, quien jugó en Santa Fe, Bucaramanga y Equidad.

“Una amiga me preguntó si me le medía al trabajo de construcción en Estados Unidos. Me fui a pintar, lijar, cubrir suelos, ventanas, subir pisos enteros con adobes”, contó Daniela Tamayo, la defensa lateral, de 26 años de Atlético Nacional.

“Me vine al cultivo. También hago domicilios y trabajo en una empresa de madera, porque he tenido muy presente que mientras en el fútbol hay inestabilidad laboral por lo menos aquí tengo un pago promedio que me ayuda con mis sueños”, recalcó Tatiana Vera que jugó en el equipo de Fusa, en México, Fortaleza, Millonarios y Equidad.

Angie Cano, Tatiana Vera, María Martínez y Daniela Tamayo, cuatro jugadoras profesionales que se la rebuscan cuando no hay liga femenina en Colombia. - Foto: Archivo personal de las jugadoras

“Vamos a un lugar que se llama La 16, descargamos o compramos chatarra. Subo las cajas al camión, me ha tocado cargar hasta 130 tejas para ocupar bodegas, cargar estanterías, cajas de herramientas. Manejo un camión y a veces hago trasteos para sobrevivir”, confesó Angie Cano, volante 10 de Cortuluá que a sus 21 años, trabaja en chatarrería.

Además, el nivel de escolaridad suele ser mayor en las mujeres. María, por ejemplo, es profesional en negocios internacionales. Tatiana es tecnóloga en contabilidad, finanzas y está terminando la licenciatura en educación física. Daniela quiere convertirse en una profesional en deportes y Angie ya terminó el colegio.