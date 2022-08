Ni Nacional, ni Santa Fe, Ni Junior, ni el Once Caldas: Giovanni Moreno tomó una decisión definitiva

A los 36 años de edad, Giovanni Moreno puede decir que logró el título de la primera B con Envigado, la Copa de China en dos oportunidades y la anhelada estrella con el equipo de sus amores, Atlético Nacional.

En el verde paisa estuvo de 2008 a 2010. Llegó luego de ser el goleador de la B con la cantera de héroes en 2007 con 30 goles.

Fue apodado como Gio, El Flaco, El Mago. Su gran talla y figura delgada sobresalía tanto como sus regates, sus desbordes, su remate de media distancia, sus pases filtrados a la perfección y sus goles.

Doce años después, volvió a Nacional y cumplió su sueño. Alzar el título esquivo en el pasado. Sus compañeros lo dejaron alzar el trofeo de la Liga BetPlay, lo reconocían como líder del grupo y lo respetaban como tal.

Sin embargo, en su papel de lograr cosas más justas dentro del club, sus palabras lo condenaron.

En la final del fútbol colombiano contra Tolima, Gio fue el elegido para acompañar a Hernán Darío ´el arriero´ Herrera a la rueda de prensa en la que reveló detalles de su contrato, las dificultades de Aldair Quintana y el sueldo que devengaba su entrenador.

“Es el DT campeón y es el que menos gana del fútbol profesional colombiano”, aseguró ante la prensa.

Esta última declaración causó que los dueños del equipo verde de Antioquia decidieran echarlo del club, sin posibilidad de renovar o estar en la Copa Libertadores.

Desde entonces, el volante de 36 años sonó para llegar al Junior de Barranquilla, Envigado, Once Caldas, Rionegro y Santa Fe.

“Tengo que mirar a ver qué voy a hacer, todavía no sé dónde voy a jugar. Espero que si voy a Junior, que la gente no me crucifique, porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver, aunque muchos no lo sepan, entonces que tenga la posibilidad de seguir jugando, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles ni nada, sino porque sentía que podía seguir compitiendo”, dijo en un Instagram live al líder de la barra de LDS, Felipe Muñoz.

En las últimas horas, SEMANA conoció que Eduardo Méndez lo llamó para ofrecerle llegar al cardenal y Giovanni decidió darle un no definitivo además de decirle adiós al fútbol.

La nueva novela del jugador, se dio justo un día después de la eliminación de Nacional con Junior en Copa Betplay, partido en el que Juan Cruz Real le bajó de nuevo el pulgar.

Confirmado: Gio Moreno pondrá fin a su carrera profesional. Se va con el recuerdo intacto del título que tanto soñó, el cariño de la gente y su nombre inscrito en la historia del más grande. ¡Gracias por el fútbol, Flaco! pic.twitter.com/ONlFvEpzqW — Juan David Londoño (@juandl84) August 19, 2022

Con su retiro, se pone fin a horas de expectativa por varios hinchas de los clubes que confiaron en el periodista ‘Pacho’ Vélez en La Jugada de RCN Radio, quien manifestó que el mediapunta ya tiene “todo arreglado” con su nuevo club.

“Giovanni Moreno tendrá equipo. Será uno grande y del fútbol colombiano. Me dijeron que con él está todo arreglado. Se va a quedar, es un equipo con pretensiones. Entre hoy y mañana lo vamos a anunciar. Haremos un gran lanzamiento”, dijo Vélez.

Hasta el momento, Giovanni Moreno no se ha pronunciado en sus redes sociales,