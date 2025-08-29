Suscribirse

Ni Ohtani, ni Judge: este es el jugador más odiado por los pitchers de las Grandes Ligas

Los pelotazos en la MLB son parte de las “reglas no escritas” y es algo que reciben hasta los mejores bateadores.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

30 de agosto de 2025, 1:53 a. m.
Judge - Ohtani, el duelo estelar de la Serie Mundial de la MLB
Judge - Ohtani, ninguno encabeza la lista de pelotazos. | Foto: AFP

El béisbol es uno de los deportes más hermosos del planeta, con cuadrangulares, grand slams, ponches y outs que se roban las cámaras y corazones de los aficionados.

Sin embargo, hay una acción que puede que no sea la favorita de muchos, aunque representa una estadística clara en el campo de juego, los pelotazos.

Existen reglas no escritas dentro del deporte rey, acuerdos tácitos entre jugadores, y si alguno de ellos las rompe, puede que en su turno de bateo reciba un pelotazo.

Como también puede pasar que el lanzador de algún equipo busque desquitarse con la estrella del contrario con el fin de enviar una señal, pero por lo general estas acciones no son bien recibidas y tienden a vaciar las bancas antes de lo esperado.

Según un comunicado oficial, “esta mañana, agentes de inmigración llegaron al estadio y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos".
Un pelotazo desató una trifulca en un partido entre Dan Diego Padres Y Los Ángeles Dodgers. | Foto: Getty Images

Esta es una acción que puede comprometer la integridad física de cualquier bateador, por lo que el cuerpo técnico y los compañeros no dudan en actuar cuando sucede. Pero también existe otra razón por la que un pitcher realiza esta acción.

A veces la presencia de un jugador dentro de la caja de bateo puede llegar a ser tan intimidante que simplemente decide lanzarle un pelotazo. Algo que, de nuevo, molesta mucho a todos.

Por ello, es una estadística interesante a tener en cuenta a la hora de evaluar el desempeño de un bateador. Según las estadísticas del portal oficial de la MLB, estos son los jugadores que más pelotazos han recibido en lo que va de la temporada 2025:

ST LOUIS, MISSOURI - AUGUST 25: Willson Contreras #40 of the St. Louis Cardinals scores a run against the Pittsburgh Pirates in the fifth inning at Busch Stadium on August 25, 2025 in St Louis, Missouri. (Photo by Dilip Vishwanat/Getty Images)
Willson Contreras fue expulsado de un partido por insultar a un arbitro. | Foto: Getty Images
  • Randy Arozarena – 23
  • Ty France – 21
  • Willson Contreras – 20
  • Caleb Durbin – 18
  • Heliot Ramos – 16
  • Eugenio Suárez – 16
  • TJ Friedl – 14
  • CJ Abrams – 13
  • Pete Alonso – 13
  • Jake Cronenworth – 13
  • Francisco Lindor – 13

Resulta curioso no ver en este listado a las dos grandes estrellas de la MLB, el japonés Shohei Ohtani y el jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge.

Por su parte, el jugador de Los Ángeles Dodgers ha recibido solamente 3 pelotazos en lo que va de la temporada, el más recordado aquel que terminó en una fuerte pelea entre su equipo y su histórico rival, los San Diego Padres. Mientras que Judge ha recibido cinco, pero ninguno terminó en escándalo como el de su colega.

En cuanto al listado, resaltan grandes nombres de peloteros con increíbles números con el bate en esta temporada, como el de Arozarena , quien comanda la lista al acumular 25 cuadrangulares y 120 hits.

Mientras tanto, está el caso de Contreras, el venezolano lleva 19 jonrones y 115 hits, por lo que no es del todo una amenaza en la caja. Sin embargo, es un jugador que no se guarda nada y recientemente fue expulsado de un juego. Puede que su actitud sea la razón por la que en su carrera ya haya recibido 126 pelotazos.

