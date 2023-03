“No bebo”: entrenador de España explica por qué votó por Julián Álvarez en The Best

Luis de la Fuente, reemplazo de Luis Enrique en la Selección española de fútbol, reveló la lista de los 26 futbolistas para los duelos ante Noruega en Málaga el próximo 25 de marzo y Escocia en Glasgow el próximo 28 de este mismo mes.

Es su primer llamado desde que asumió el cargo y se decantó por los porteros Kepa Arrizabalaga, Robert Sánchez y David Raya. Los defensas: Gayà, Balde, Laporte, Íñigo Martínez, Nacho, David García, Porro, Carvajal. Los centrocampistas: Rodri, Zubimendi, Gavi, Fabián, Merino, Ceballos y Pedri, y los delanteros: Morata, Olmo, Nico Williams, Bryan Gil, Oyarzabal, Aspas, Joselu y Gerard Moreno.

"Es una lista con la que me siento muy tranquilo gracias al talento de los jugadores".



Será el inicio de la clasificación para la Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania.

En la conferencia de prensa le preguntaron por su voto en los premios The Best de la Fifa. El español le dio el suyo a Julián Álvarez, campeón del mundo con Argentina y actual jugador del Manchester City que lleva más de 700 minutos en la temporada.

Su respuesta se hizo viral en las redes sociales.

“Con el tema de Julián Álvarez en The Best, lo voté porque que me gusta. ¿Qué voy a decir? No bebo, estaba tranquilamente, sereno, me gusta y es campeón del Mundo”, indicó el entrenador español y agregó.

“¿Los otros que han dicho son campeones del Mundo, alguno? Messi sí, pero Messi es el más grande, por supuesto. Pero me apetecía, tenía ganas”, puntualizó.

Luis de la Fuente, actual seleccionador español, eligió como mejor jugador a Julián Álvarez. Bellingham y Modrić, segundo y tercero para él.

Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España, explicó por qué votó a Julián Álvarez para los premios The Best: "Es campeón del mundo".

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Semi Final - Argentina v Croatia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 13, 2022 Argentina's Julian Alvarez celebrates scoring their second goal with Lionel Messi and Nahuel Molina REUTERS/Carl Recine - Foto: REUTERS/Carl Recine

The Best al Jugador de la Fifa

Ganador: Lionel Messi

Segundo: Kylian Mbappé

Tercero: Karim Benzema

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, el de Alemania, Hansi Flick, y el de Marruecos, Walid Regragui, eligieron a Messi como Mejor Jugador Masculino de la Fifa.

Messi, por supuesto, no pudo votarse a sí mismo, y eligió a su compañero del París Saint-Germain, Neymar, como su elección número 1. Kylian Mbappé ganó el voto de su seleccionador internacional de Francia, Didier Deschamps, mientras que su compatriota Karim Benzema fue la elección del capitán de Croacia, Luka Modrić.

The Best a la jugadora de la Fifa

Ganadora: Alexia Putellas

Segunda: Alex Morgan

Tercera: Beth Mead

Lionel Messi y Alexia Putellas, premios The Best a mejores jugadores del 2022. - Foto: REUTERS (Diseño Semana)

The Best al entrenador

Ganador: Lionel Scaloni

Segundo: Carlo Ancelotti

Tercero: Pep Guardiola

Didier Deschamps, finalista del mundo con la Albiceleste, eligió a Scaloni como Mejor Entrenador Masculino de la Fifa al igual que Sergio Busquets, capitán de España, y Harry Kane, capitán de Inglaterra.

Lionel Messi, como era de esperar, también eligió a su seleccionador nacional. Scaloni votó por Pep Guardiola como su elección más destacada.

The Best a la entrenadora

Ganadora: Sarina Wiegman

Segunda: Sonia Bompastor

Tercera: Pia Sundhage

The Best al portero

Ganador: Emiliano Martínez

Segundo: Thibaut Courtois

Tercero: Yassine Bounou

The Best a la portera

Ganadora: Mary Earps

Segunda: Christiane Endler

Tercera: Ann-Katrin Berger

Lionel Scaloni, mejor entrenador de fútbol masculino de 2022. - Foto: REUTERS

Once ideal

Masculino

Thibaut Courtois

Achraf Hakimi

Joao Cancelo

Virgil van Dijk

Kevin De Bruyne

Luka Modrić

Casemiro

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Karim Benzema

Erling Haaland

Messi, Mbappé y Hakimi, estrellas del PSG fueron incluidos en el once ideal de 2022. - Foto: REUTERS

Femenino

Cristiane Endler

Lucy Bronze

María León

Leah Williamson

Wendie Renard

Alexia Putellas

Keira Walsh

Lena Oberdorf

Alex Morgan

Sam Kerr... Beth Mead

*Con información de Fifa.