“No existen peleas”: Juan Carlos Osorio habló de su relación con Tulio Gómez

Durante 12 minutos, Juan Carlos Osorio técnico del América de Cali hizo una introducción en los medios de comunicación previo a la conferencia de prensa para el duelo en el que ‘la mechita’ jugará en el Pascual Guerrero con el Once Caldas de Manizales. Además, fue enfático en la relación con sus jefes, reconoció errores y se refirió a anteriores declaraciones.

“El hombre es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Voy a responder por lo que yo he dicho y no por lo que otros pongan a través de una llamada casual en la que se me hace una pregunta y respondo de manera honesta como lo hago con todo el que me llama y más cuando se trata del fútbol”, empezó su intervención.

El técnico nacido en Santa Rosa de Cabal les habló de frente a los hinchas escarlatas y aclaró por qué, pese a las presiones por los malos resultados o a estar fuera de los ocho, continúa al frente del equipo. “Asegurarle a toda a la afición, lo único y más importante es que quiero ganar un título con América y por eso he tomado la decisión de permanecer en el cargo”, especificó Osorio.

Entre Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, y el timonel de los rojos caleños no parece existir la mejor relación. Hace pocos días el dirigente confirmó que al final del semestre buscará un nuevo DT, que Osorio no sabe gestionar la nómina, que es el mejor pago en su cargo en Colombia y que el equipo está entre el top 5 de los mejores reforzados para 2022.

Para Juan Carlos Osorio las discrepancias con los dirigentes son normales en la relación entre jefe y empleado. “Las diferencias que podamos tener los directivos, dueños del club y yo, son normales y obvias. Hacia mis jefes, Don Tulio, Doña Miriam y Marcela, siento admiración. Como seres humanos son muy buenos, y como empresarios e inversores son de admirar. Son el ejemplo para muchos colombianos que quisieran lograr lo que ellos tienen. El fútbol colombiano está necesitado de inversores y jefes como los míos. Los respeto profundamente y reitero la decisión final la toman ellos porque son los que invierten”, aclaró Osorio.

Sin embargo, Juan Carlos Osorio en ningún momento se refirió a Tulio Gómez y a su familia desde el punto de vista dirigencial y su papel en el fútbol.“ ¿Que haya diferencias? Sí, obvias y naturales. Ellos ven el fútbol como inversores y empresarios y tienen derecho, yo no, tengo es una responsabilidad que cumplir de defender el proyecto deportivo. En las mejores familias existen discrepancias, confrontaciones. Hay que solucionarlo, debatirlo y eso lo hacemos en América”, expresó el entrenador.

El exseleccionador de México pidió disculpas públicas por algunas salidas en saldo. “Nunca he emitido una opinión para tratar de incomodarlos. Reconozco públicamente que me he pasado de tono y se lo dije a mi jefe y espero decírselo a la jefa”, explicó, pero también dejó claro que lo tergiversan constantemente. “Con Junior yo dije lo que hay y lo mal interpretaron. No lo hice para minimizar a nadie ni culpar a nadie, sino para darle claridad al contexto”, apuntó.

Quedan 12 fechas para que Osorio cumpla su meta de salir campeón con América de Cali y pese a que muchos jugadores de su columna vertebral se fueron y aún no llega el lateral, el extremo y el central que necesita, se compromete a dar lo mejor de él.

“La tarea mía es tratar de trabajar y encontrar una estructura de juego, manteniendo la idea y tratar de ganar para sostener el proyecto deportivo en el que estamos envueltos”, argumentó.

Su monólogo lo cerró siendo vehemente y claro con la relación que tiene con Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali. “Aquí peleas no existen, no hay. Ni los jefes me llaman a insultarme, ni yo lo hago”, dijo.