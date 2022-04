“No me gustó ser tildado”: Cristian Bonilla, contundente con los hinchas de Millonarios

Cristian Bonilla, en su primer partido en Millonarios en 2020 y después de esperar mucho su oportunidad, intentó cortar un centro y falló, dejando el balón servido para el empate definitivo del equipo cardenal por cuenta de Jorge Ramos. El error fue al minuto 90 del juego. Fue debut y despedida. Jamás volvió a ser titular.

Además de la poca confianza de Gamero, los hinchas del embajador también le dieron la espalda. La mayoría de ellos lo señalaban por su pasado en uno de los rivales históricos de Millonarios. Cristian, desde 2012 y hasta 2017 conformó la plantilla de Atlético Nacional, logrando 11 títulos.

Bonilla llegó en julio de 2020 al azul, en noviembre renunció. Su retiro, dice, es una decisión que toma por no sentirse igual de motivado en este deporte. “Que tu felicidad dependa de la decisión de un técnico o presidente si juegas o no. Esto no es solo patear un balón. Llega octubre y noviembre y piensas en tu contrato, renovar o no. Caerle mal a un directivo o equis persona influyente de un equipo y así les parezcas buen arquero no te llevan por otros motivos. Eso termina tocando parte de tu felicidad”, relató en entrevista con SEMANA TV.

SEMANA habló con el arquero sobre los detonantes que lo llevaron a tomar la decisión del retiro y le consultó que tanto tuvo que ver su paso fallido por Millonarios para decirle adiós al balompié con tan solo 28 años de edad.

SEMANA. ¿Su paso por Millonarios, que no fue como esperaba, fue el detonante para el retiro?

Cristian Bonilla. “La primera vez que pensé ya no más o no sentía lo mismo fue un poco antes de la salida de Millonarios. Ahí dije que debía pensar en mi futuro y retiro. Por que tenía la edad para cobrar un salario importante. Pasaron cosas en Millonarios que no me gustaron y lo dije de frente. Lo manifesté, eso quedó ahí. Luego me voy a Equidad, tuve un buen semestre con semifinales, pero el segundo no fue tan bueno. Cuando se da lo de San Antonio ya estaba en Miami con negocios de propiedad raíz. Un día me levanté y dije no más, estuvo bueno. Pensé que era suficiente”.

SEMANA: ¿Qué fue lo que no le gustó de Millonarios, por qué no le fue bien?

Cristian Bonilla. “No me gustó ser tildado por haber jugado en un equipo. Yo entiendo al hincha de Millonarios y lo respeto. Como entiendo, respeto y amo al hincha de Nacional. Pero que tildes a un jugador por un pasado en un club me parece algo irrelevante porque cuando estuve enfrenté a mis ex equipos, salía figura. Fui un profesional”.

Así mismo, explicó que no le “gustó que su técnico, a quien respeto, quiero y aprecio me diera una oportunidad y después de un error no más oportunidades para mí. Siempre había molestia, zozobra, me llenaba de desconfianza. No es sólo decir que te respaldo cuando eres figura. Es como el loco de Dudamel que cuando De Amores, Rafael ha salido a la prensa a darle su apoyo”.

Concluyó además que “no esperaba que me diera todo el semestre, pero después de jugar un partido, esperaría que continuara jugando. Termino renunciando a Millonarios y le manifiesto mis desacuerdos, le dije del manejo del grupo y de mi situación y como usted es el técnico no es la forma en la que usted dirige. No pasó a mayores. Sé que no le tengo que caer bien y ser amigo de todos en el camerino. No compartíamos el mismo lenguaje y me fui. Le sigo agradeciendo porque fue el que me dio la oportunidad la primera vez pero pasaron 10 años y las cosas cambiaron”.

SEMANA: ¿Se refiere usted a Gamero?

Cristian Bonilla. “Sí, sí. del profe. pero el hecho de que no tengamos un pensamiento similar no quiere decir que el amor no esté. Claramente está”.