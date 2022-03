“No me preocupa Hernán Crespo, me preocupa ganarle a Olimpia”: Hernán Darío Herrera, DT (e) de Nacional

De los pocos títulos que Nacional ha ganado después del glorioso 2016 bajo la dirección de Reinaldo Rueda cuando consiguió la Copa Libertadores de América por segunda vez para el club, fue la Copa Águila de 2018 cuando Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera lideró el equipo en la Copa Colombia, cuando venció a Once Caldas de Manizales en el estadio Atanasio Girardot.

“Lo que hicimos antes con Nacional, cuando fuimos campeones, ya es el pasado. Tenemos que sacar adelante este partido”: dijo en su regreso el emblemático exjugador verde que ganó 6 títulos con esa institución.

Poco se sabía de Herrera desde su salida como técnico encargado después de suceder a Reinaldo Rueda, Juan Manuel Lillo y Jorge Almirón. “Yo estaba en Nacional, tenía la sub-20 y la Primera C. Este reto a uno le gusta y esperamos sacarlo adelante”, dijo el interino actual.

El verde paisa viene con una derrota en Copa Libertadores 3 a 1 ante Olimpia de Paraguay y una por el mismo resultado con Bucaramanga en la Liga, donde es tercero de la tabla con 17 puntos. Más allá de los números, al hincha no le gusta la forma de jugar del club. Herrera no cree que asuma un riesgo, sino un reto. “Para mí no es ninguna ‘papa caliente’. Yo hago parte de una institución grande en Sudamérica. Yo estaré disponible donde me necesite la institución”, explicó y agregó sobre el partido continental de este jueves en llave de vuelta en el Atanasio Girardot a las 7:30 p. m. “La diferencia no es tan grande, pero sí hay que remontar ese marcador, tenemos un equipo que trabaja y hace un esfuerzo grande para ganarle aquí en Medellín y con el apoyo de la hinchada lo lograremos”.

‘El Arriero’ dejó claro que se preparó en España y tiene más conocimiento y más seguridad para enfrentar el reto nuevamente. “Ahora estoy más maduro, tengo más experiencia, me he preparado bien, con una metodología. Todos los días tenemos capacitación y estoy mejor en la parte teórica. En la parte de manejo de grupo y equipo también, no es la primera vez que manejo un equipo. Tuve la fortuna que Nacional me dio para estar en España 20 días, en una capacitación, aprendí y la disfruté mucho. La adapto a lo que son los colombianos, los europeos son muy físicos, pero yo me quedo con la técnica del colombiano”, indicó Herrera.

Entre las novedades más importantes para enfrentar a Olimpia está la ausencia del capitán Alexánder Mejía Sabalza por un desgarro en el vasto lateral del muslo derecho. John Duque, Álvaro Angulo y Yerson Candelo también son bajas. Sin embargo, Hernán Darío no avizora muchos cambios. “Acá hay un trabajo ya realizado, que es lo mismo que hemos hecho en Nacional (inferiores). Trataremos de adaptarlo a lo que yo quiero. Ya está todo acomodado, solo le meteré lo que he aprendido y nos fue muy bien. Hay cosas que son el estilo y (la) estrategia de uno. Todo entrenador tiene un modo de manejar un equipo. Eso es lo que voy a tratar de trabajar para superar a Olimpia”, aclaró.

El timonel Herrera no está preocupado por quedarse como encargado definitivo del club. “Yo estoy disponible las 24 horas para la institución, para lo que me toque. Si debo estar en este partido y después ir a otra parte, no tengo problema. Debo aprovechar la oportunidad”. Además, poco piensa en el sonajero de técnicos para asumir de manera definitiva, entre los que están Hernán Crespo o Alfredo Arias. “Yo no estoy preocupado por Hernán Crespo, por Pedro o por Juan. Estoy preocupado por ganarle a Olimpia. De la sanción en Liga, en Nacional hay un área jurídica que la está analizando para ver qué pasó”, expresó.