“No preparaba los partidos”: futbolista del Barcelona revive la polémica con Ronald Koeman

El centrocampista bosnio Miralem Pjanic recordó su pasado en el FC Barcelona a las órdenes de Ronald Koeman, del que se quedó “muy sorprendido” por sus entrenamientos “sin intensidad, táctica e ideas” y con el que “no preparaban los partidos”, algo “muy diferente” al día a día con Xavi Hernández, al que “convenció” para quedarse, aunque finalmente decidió marchar a última hora debido a la falta de minutos.

“Me quedé muy sorprendido cuando vi los entrenamientos de Ronald Koeman. Era muy poco tiempo, sin intensidad, tácticas, ideas. No preparábamos los partidos. No vi una preparación buena como la que hice con la Juventus de Turín, club donde ganamos todo”, explicó Pjanic en una entrevista al programa Què T’hi Jugues, que recoge Europa Press.

El bosnio fue fichado por el FC Barcelona en el verano de 2020, aunque en su primera temporada no entró en los planes del técnico neerlandés, por lo que decidió marchar cedido al Besiktas turco a principio de campaña.

Este verano, el jugador volvió a Can Barça con el objetivo de quedarse en la plantilla a las órdenes de Xavi, con el que “se ve toda la diferencia” en la metodología.

“Ahora los entrenamientos tienen mucha intensidad. El míster fue muy claro con nosotros de que este año se va a correr y entrenar ‘a tope’. Los que no juegan siempre tienen un entreno muy intenso. Son partidos en el entreno”, dijo sobre el técnico de Terrassa.

No obstante, el centrocampista decidió marchar del cuadro catalán, antes del cierre de mercado de fichajes, con destino a los Emiratos Árabes Unidos, donde milita en las filas del Sharjah. “No fue fácil la decisión porque estaba en un equipo extraordinario. Se sentía la unión entre el público, staff y jugadores. No fue así el primer año. Mi gran dolor es que no he hecho lo que he querido hacer por el Barça”, lamentó.

“El primer año con Koeman lo pasé muy mal, fue la mayor razón por la que me fui. No tuve la posibilidad de demostrar y entrar en el equipo. Todo lo contrario con mi vuelta este año con Xavi, todo era fenomenal”, añadió Pjanic, quien ha jugado únicamente 30 partidos como ‘blaugrana’ y un total de 1.295 minutos.

“Se ve que es otra cosa el equipo, tiene una estructura e ideas muy claras. Está contando con todos los jugadores que se han quedado. Irme del Barça no fue fácil, convencí a Xavi, que era importante demostrárselo a un exjugador de primera clase. Quería que siguiera, pero este inicio de temporada esperaba jugar un poco más”, concluyó.

¿Messi regresa?

El vicepresidente económico del Barcelona, Eduard Romeu, afirmó el jueves que el astro argentino del París Saint-Germain, Lionel Messi, “es un activo del Barça y tiene las puertas abiertas” del club azulgrana.

“Es un tema de la dirección deportiva y si la dirección deportiva lo considera, nosotros nos pondremos a trabajar para el objetivo”, afirmó Romeu al ser preguntado sobre una eventual vuelta de Messi al Barça, en la presentación de presupuestos para 2022/2023 y el cierre del ejercicio anterior.

“Dicho esto, ya se ha dicho muchas veces, lo ha dicho el presidente (Joan Laporta), lo he dicho yo mismo, Leo Messi es un activo del Barça y tiene las puertas abiertas del club”, afirmó Romeu.

Preguntado por si ese eventual regreso sería viable económicamente para el Barça, Romeu respondió con una sonrisa que saben “hacer milagros”.

*Con información de Europa Press y la AFP.